КНДР засыпала землей новое здание на заводе, где производят ракеты для РФ: что показали спутники

Северная Корея построила новый объект на территории одного из своих ключевых ракетных заводов, а через несколько месяцев засыпала его землёй. Кроме того, на этом предприятии уже почти год не ведутся работы на ещё одной крупной производственной площадке, которая, вероятно, предназначалась для расширения производства ракет.

Как сообщается в материале NK News, к таким выводам пришли аналитики после изучения спутниковых снимков завода "11 февраля" в городе Хамхин. На этом предприятии производят баллистические ракеты малой дальности Hwasong-11, которые Россия использует для нанесения ударов по Украине с конца 2023 года. Кроме того, фотографии с визитов лидера КНДР Ким Чен Ына свидетельствуют о том, что завод может выпускать отдельные элементы для ракет большей дальности и ракет-носителей спутников.

Отмечается, что новое здание было построено в период с конца 2024 года по февраль 2026 года в изолированной части предприятия. В целом размеры сооружения составляли примерно 65 на 35 метров. Сама же конструкция была похожа на другие производственные или сборочные цеха оборонных заводов Северной Кореи.

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Однако уже весной этого года это здание засыпали землёй и сровняли с прилегающим горным склоном. И, как отмечают аналитики, подобное решение не является типичным для таких объектов.

В материале высказывается предположение, что таким образом КНДР хотела усилить защиту сооружения от возможных ударов с воздуха. Хотя такой объект уступает по уровню защиты полностью подземным комплексам, земляной насыпь делает его менее уязвимым.

КНДР засыпала землёй новое здание на заводе, где производят ракеты для России Фото: NK News КНДР засыпала землёй новое здание на заводе, где производят ракеты для России Фото: NK News КНДР засыпала землёй новое здание на заводе, где производят ракеты для России Фото: NK News КНДР засыпала землёй новое здание на заводе, где производят ракеты для России Фото: NK News

Журналисты отмечают, что основные производственные линии завода уже давно расположены в подземных туннелях. Именно там находится самое ценное оборудование. В то же время сборка готовой продукции и проверка отдельных деталей осуществляются в наземных зданиях. Часть других сооружений предприятия также имеет земляные валы, которые снижают последствия возможных взрывов.

По информации издания, Северная Корея применяет подобные методы скрытого строительства и на других стратегических объектах. В частности, аналогичные работы ранее фиксировались на комплексе Хагап, который связывают с ядерной программой страны. Кроме того, строительство новых туннелей продолжается на военных объектах Сонган и Кусон.

В то же время на территории завода почти завершили строительство ещё одного нового здания, которое начали возводить в мае 2025 года возле западного входа. Аналитики предполагают, что там может открыться музей, посвящённый Ким Чен Иру. К примеру, рядом уже находится здание, посвящённое Ким Ир Сену и Ким Чен Иру.

Кроме того, спутниковые снимки показали, что в середине июня на территории предприятия была демонтирована главная "башня бессмертия", установленная в честь бывших лидеров КНДР. Причины её сноса пока неизвестны.

Кроме того, аналитики обратили внимание на ещё один масштабный строительный проект на заводе. Речь идёт о здании длиной более 330 метров, которое начали возводить в августе прошлого года у входов в подземные производственные туннели.

В частности, для строительства снесли три старых здания, подготовили фундамент и частично возвели стены. Учитывая планировку помещения, можно предположить, что его могли использовать для сборки или проверки ракет. В то же время с ноября прошлого года спутниковые снимки не фиксируют никакого прогресса, поэтому аналитики считают, что работы на этой площадке приостановили.

Напомним, что в июле Россия и Северная Корея завершали строительство первого в истории автомобильного моста между странами через реку Туманна, который соединит российский Хасан с северокорейским Туманганом. По данным расследования Truth Hounds, переправа может использоваться не только для торговли, но и для военной логистики, в частности для переброски военных, вооружения и других грузов в рамках войны против Украины.

Также Фокус сообщал, что в июле Северная Корея провела испытания вооружения нового эсминца "Кан Гон", в ходе которых были проверены запуск стратегических крылатых ракет, работу корабельной артиллерии, пулемётов и средств радиоэлектронной борьбы.