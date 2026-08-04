КНДР засипала землею нову будівлю на заводі, де виробляють ракети для РФ: що показали супутники

Північна Корея побудувала новий об'єкт на території одного зі своїх ключових ракетних заводів, а через кілька місяців засипала його землею. Також на цьому підприємстві майже рік не ведуться роботи на ще одному великому виробничому майданчику, який, ймовірно, призначався для розширення виробництва ракет.

Як йдеться в матеріалі NK News, таких висновків дійшли аналітики після вивчення супутникових знімків заводу "11 лютого" в місті Хамхин. На цьому підприємстві виробляють балістичні ракети малої дальності Hwasong-11, які Росія використовує для ударів по Україні з кінця 2023 року. Крім цього, фотографії з візитів лідера КНДР Кім Чен Ина свідчать, що завод може випускати окремі елементи для ракет більшої дальності та ракет-носіїв супутників.

Зазначається, що нову будівлю звели між кінцем 2024 року та лютим 2026-го в ізольованій частині підприємства. В цілому, розміри споруди становили приблизно 65 на 35 метрів. Сама ж конструкція була схожою на інші виробничі або складальні цехи оборонних заводів Північної Кореї.

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Однак уже навесні цього року цю будівлю засипали землею та об'єднали з прилеглим гірським схилом. І, як зазначають аналітики, подібне рішення не є типовим для таких об'єктів.

У матеріалі припускають, що таким способом КНДР хотіла посилити захист споруди від можливих ударів з повітря. Хоча такий об'єкт поступається за рівнем захисту повністю підземним комплексам, земляний насип робить його менш вразливим.

КНДР засипала землею нову будівлю на заводі, де виробляють ракети для Росії Фото: NK News КНДР засипала землею нову будівлю на заводі, де виробляють ракети для Росії Фото: NK News КНДР засипала землею нову будівлю на заводі, де виробляють ракети для Росії Фото: NK News КНДР засипала землею нову будівлю на заводі, де виробляють ракети для Росії Фото: NK News

Журналісти зазначають, що основні виробничі лінії заводу вже давно розташовані в підземних тунелях. Саме там знаходиться найбільш цінне обладнання. Натомість складання готових виробів і перевірка окремих деталей відбуваються в наземних будівлях. Частина інших споруд підприємства також має земляні вали, які зменшують наслідки можливих вибухів.

За інформацією видання, схожі методи прихованого будівництва Північна Корея використовує й на інших стратегічних об'єктах. Зокрема, аналогічні роботи раніше фіксували на комплексі Хагап, який пов'язують із ядерною програмою країни. Крім того, будівництво нових тунелів триває на військових об'єктах Сонган і Кусон.

Водночас на території заводу майже завершили ще одну нову будівлю, яку почали зводити у травні 2025 року біля західного входу. Аналітики припускають, що там можуть відкрити музей, присвячений Кім Чен Ину. До прикладу. поряд уже розташована будівля, присвячена Кім Ір Сену та Кім Чен Іру.

Також супутникові знімки показали, що в середині червня на території підприємства демонтували головну "вежу безсмертя", встановлену на честь колишніх лідерів КНДР. Причини її знесення наразі невідомі.

Крім цього, аналітики звернули увагу на ще один масштабний будівельний проєкт на заводі. Йдеться про будівлю довжиною понад 330 метрів, яку почали зводити в серпні минулого року біля входів до підземних виробничих тунелів.

Зокрема, для будівництва знесли три старі споруди, підготували фундамент і частково звели стіни. З огляду на планування приміщення, можна припустити, що його могли використовувати для складання або перевірки ракет. Водночас із листопада минулого року супутникові знімки не фіксують жодного прогресу, тому аналітики вважають, що роботи на цьому майданчику призупинили.

Нагадаємо, що Росія та Північна Корея у липні завершували будівництво першого в історії автомобільного мосту між країнами через річку Туманна, який з'єднає російський Хасан із північнокорейським Туманганом. За даними розслідування Truth Hounds, переправа може використовуватися не лише для торгівлі, а й для військової логістики, зокрема перекидання військових, озброєння та інших вантажів у межах війни проти України.

Також Фокус писав, що у липні Північна Корея провела випробування озброєння нового есмінця "Кан Гон", під час яких перевірили запуск стратегічних крилатих ракет, роботу корабельної артилерії, кулеметів і засобів радіоелектронної боротьби.