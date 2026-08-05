КНДР розгортає в Росії ракетний підрозділ для ударів по Україні, — ГУР

Північна Корея почала розгортати на заході Росії ракетний підрозділ, який можуть залучити до ударів по Україні. За даними ГУР, Росія очікує отримати 120 північнокорейських балістичних ракет і шість пускових установок.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Черняка.

За його словами, підрозділ із близько 90 військових КНДР планують розмістити у Воронезькій області в складі 112-ї ракетної бригади. Остаточні параметри розгортання та кількість ракет мають узгодити під час переговорів на найвищому рівні наступного місяця.

Черняк також заявив, що Пхеньян уже передав Росії нову партію з 40 ракет KN-23 і KN-24 разом із персоналом. Водночас поки що невідомо, яку саме роль військові КНДР виконуватимуть під час російських ракетних операцій.

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За словами представника ГУР, минулого тижня Росія вперше з серпня 2025 року застосувала проти України дві північнокорейські балістичні ракети. Він зазначив, що вони були з нової партії з 40 ракет. Минулого тижня українська влада також повідомила, що ракета КНДР зруйнувала житловий будинок у селі Радушне, внаслідок чого загинули щонайменше п'ятеро членів однієї родини.

Reuters зазначає, що не змогло незалежно підтвердити інформацію, яку оприлюднив Андрій Черняк. Міністерство оборони Росії та представництво КНДР при ООН на запити агентства на момент публікації не відповіли.

Нагадаємо, напередодні аналітики NK News повідомили, що Північна Корея засипала землею нову будівлю на території заводу "11 лютого" в Хамхині, де виробляють балістичні ракети Hwasong-11 для Росії. За їхньою оцінкою, це могли зробити, щоб краще захистити об'єкт від можливих ударів з повітря. Також супутникові знімки показали, що на ще одному великому виробничому майданчику цього підприємства будівельні роботи не просуваються вже кілька місяців.

У липні Росія та Північна Корея завершували будівництво першого в історії автомобільного мосту через річку Туманна, який з'єднає російський Хасан із північнокорейським Туманганом. За даними розслідування Truth Hounds, переправу можуть використовувати не лише для торгівлі, а й для перекидання військових, озброєння та інших вантажів у межах війни проти України.

Крім того, у липні КНДР провела випробування озброєння нового есмінця "Кан Гон". Під час тестів перевірили запуск стратегічних крилатих ракет, роботу корабельної артилерії, кулеметів і засобів радіоелектронної боротьби.