"Баллистический дождь" без антибаллистики: Кулеба предупредил, что ждет украинцев (видео)

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о шансах Украины получить противоракетную оборону и выстоять в войне против России в условиях "баллистического дождя". По словам Кулебы, существует три-четыре варианта получения противоракетной обороны, но все они маловероятны. Учитывая это, он говорит о тяжелом периоде, в котором украинцам предстоит выстоять. Что сказал Кулеба об ударах баллистическими ракетами РФ?

Украина и Россия начали наносить друг другу авиаудары, и выяснилось, что россияне обнаружили уязвимое место украинцев, заявил Кулеба во время трансляции на своем YouTube-канале. Кремль уже готовит северокорейские баллистические ракеты для новых ударов. При этом нет, и в ближайшее время не будет, противоракетной обороны для защиты людей и предприятий, прозвучало в эфире.

Удары баллистических ракет РФ — Кулеба о баллистике и противоракетной обороне, см. с 0:45

Кулеба ответил на вопрос о возможности победы Украины в том случае, если победа нужно одержать в воздухе, а у Украины нет защиты от баллистических ракет. Экс-министр заявил, что победы пока не будет и что главное для украинцев — выстоять под ударами баллистики, поскольку РФ поняла, что противоракетной обороны не будет. По словам Кулебы, помимо людей, россияне будут оказывать давление на экономику и общество.

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"Мы не можем выиграть её сейчас, на данном этапе войны. Соответственно, [россиянам] нужно просто обрушить на Украину как можно более интенсивный дождь баллистических ракет, и все ресурсы будут брошены на это. Цель — сломить украинскую экономику, украинское общество и, как следствие, украинское государство. Наша главная задача как страны — выжить под ударами российских баллистических ракет", — заявил экс-министр.

Между тем существует несколько вариантов получения средств противоракетной обороны, но часть из них маловероятна или требует времени, сказал Кулеба. Он назвал четыре направления. Во-первых, ракет Patriot не будет. Во-вторых, украинско-европейский противоракетный щит появится не скоро. В-третьих, будут наноситься украинские удары по производству "Искандеров" и по пусковым установкам: этот пункт он не уточнил. В-четвертых, маловероятно увеличение производства европейской системы SAMP/T. Учитывая эти тезисы, Кулеба отметил, что "не хочет быть вестником апокалипсиса", но видит, что "в баллистической войне у нас позиции максимально слабые". Далее он упомянул об идеях выезда украинцев в более безопасные места, но подчеркнул, что каждый принимает решение самостоятельно.

"Короче говоря, в ближайшее время решения о защите украинцев и украинских предприятий от российских баллистических атак принято не будет", — подытожил Кулеба.

Удары баллистических ракет РФ — подробности

Отметим, что в ночь на 5 августа состоялся ракетный удар РФ: россияне запустили 24 баллистические ракеты "Искандер"/С-400 и четыре ракеты "Оникс". Военно-воздушные силы сообщили, что ни одна ракета не была сбита. Военные администрации сообщили о 17 погибших, а ряд компаний — о потере складов и логистических узлов.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО, на котором обсудили подготовку к зиме 2026–2027 годов и вопросы обороны. Среди прочего глава государства заявил, что военные ВСУ будут уничтожать пусковые установки, с которых запускаются баллистические ракеты.

Напоминаем, что 6 августа появилось заявление Ирины Терех из Fire Point, в котором были объявлены новые даты выхода украинской баллистики.