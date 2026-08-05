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Военный Фокус Российско-украинская война

Украина будет уничтожать пусковые установки для баллистических ракет, — Зеленский

фото ОТРК "Искандер" РФ
Украина будет наносить удары по ОТРК "Искандер" РФ (иллюстративное фото) | Фото: Научная Россия

Вооруженные силы Украины будут наносить удары по пусковым установкам, с которых запускаются баллистические ракеты по украинцам, заявил президент Владимир Зеленский.

Информация о заявлении Зеленского появилась в Telegram-канале агентства УНИАН 5 августа около 17:00. Выяснилось, что президент озвучил ближайшие приоритеты в рамках подготовки к зиме 2026–2027 годов. По словам главы государства, основное внимание будет уделено уничтожению пусковых установок баллистических ракет ВС РФ, а также усилению защиты критически важной инфраструктуры, строительству бомбоубежищ и укрытий, а также наращиванию противоракетного потенциала.

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