Маск отказался встречаться с Зеленским: Starlink против баллистики РФ, — The Atlantic

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом попросил поговорить с миллиардером и владельцем SpaceX Илоном Маском, как стало известно СМИ. Ранее Маск отказался разговаривать с главой украинского государства: речь должна была идти о разрешении на использование терминалов Starlink на территории России. Зачем Украине понадобились Starlink, которые и так успешно работают на передовой?

Новый план Украины заключается в том, что Starlink поможет средствам поражения ВСУ добраться до пусковых установок баллистических ракет, которыми россияне терроризируют украинцев, говорится в материале издания The Atlantic. Зеленский попросил Трампа поговорить с Маском. Американский президент выслушал обновленный план, но пока не дал согласия. Трамп может согласиться на такое предложение, если сочтет, что это поможет завершить войну, пишет издание. Пока отказа не последовало, но неясно, каким будет решение, учитывая дружеское отношение главы Белого дома к российскому диктатору Путину.

"Трамп действительно сказал Зеленскому, что поговорит об этом с Маском, но не предложил график этого разговора или своего окончательного решения", — указано в статье.

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СМИ получило информацию от двух неназванных источников, осведомленных о содержании беседы Зеленского и Трампа 28 июля, когда они встретились на церемонии прощания с умершим сенатором Линдси Грэмом. Источники рассказали, что разговор прошел без эксцессов, но решения по поводу Маска и Starlink принято не было. Кроме того, поступила информация, что переговоры с миллиардером начал тогдашний министр обороны Михаил Федоров, и якобы владелец SpaceX сказал, что согласится, если на это даст согласие Трамп.

"Федоров получил от Маска заверение, что это будет возможно, "если Трамп скажет это сделать". Переговоры прервались, добавил он, после перестановок в правительстве", — написало СМИ со ссылкой на анонимного собеседника.

В статье напомнили, что первоочередная задача Украины заключалась в том, чтобы попросить США предоставить 300 ракет Patriot, которые защитят украинцев от баллистических ракет и уберегут от ударов по инфраструктуре в зимний период. Между тем аналитический центр CSIS подсчитал, что на складах Пентагона осталось 759 антибаллистических средств поражения: их вряд ли предоставят Украине ввиду войны в Иране, написало издание The Atlantic.

Украина успешно наносит удары по стратегическим целям в глубине РФ с помощью дронов, оснащенных другой системой навигации, а не Starlink, пояснили журналисты. Для нанесения ударов, условно говоря, по НПЗ и заводам ВПК этого вполне достаточно. Для уничтожения высокомобильных пусковых установок баллистических ракет нужны именно терминалы, доступ к которым заблокирован SpaceX. The Atlantic также сообщило, что США могут предоставить Украине доступ к военной спутниковой навигационной системе Starshield (также от SpaceX), но имеющееся у Украины вооружение настроено на Starlink, поэтому ищут согласия Маска.

На странице Илона Маска в социальной сети X пока нет комментариев по поводу вопроса, с которым к нему планировал обратиться Зеленский.

Илон Маск и Украина — подробности

Отметим, что в январе 2026 года Илон Маск отреагировал на обращение Украины по поводу терминалов Starlink, которые использовала российская армия. Миллиардеру позвонил тогдашний министр обороны Михаил Федоров, который договорился об отключении незарегистрированных терминалов. После этого дроны РФ с Starlink перестали угрожать прифронтовым территориям.

Между тем летом 2026 года усилились баллистические удары РФ. Согласно данным Воздушных сил ВСУ, "Искандеры", С-400, а также KN-23 запускаются с пусковых установок в Брянской и других прилегающих областях России. Последний удар произошел в ночь на 30 июля: в Кривом Роге погибла многодетная семья, при этом тела нескольких детей до сих пор не найдены.

Напоминаем, что в июле Фокус собрал информацию об ударах баллистических ракет РФ и опросил экспертов по поводу системы ПВО: один из них пояснил, что ЗРК Patriot для защиты уже будет недостаточно.