Маск відмовився зустрічатись з Зеленським: Starlink проти балістики РФ, — The Atlantic

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом просив поговорити з мільярдером та власником SpaceX Ілоном Маском, дізнались медіа. Раніше Маск відмовився говорити з главою українською держави: мала іти мова про дозвіл на використання терміналів Starlink на території Росії. Навіщо Україні знадобились Starlink, які й так успішно працюють на передовій?

Новий план України полягає у тому, що Starlink допоможе засобам ураження ЗСУ дістати до пускових установках балістичних ракет, якими росіяни тероризують українців, ідеться у матеріалі медіа The Atlantic. Зеленський попросив Трампа поговорити з Маском. Американський президент вислухав оновлений план, але поки не відповів згодою. Трамп може погодитись на таку пропозицію, якщо думатиме, що це допоможе завершити війну, написало медіа. Поки що не було відмови, але не ясно, яким буде рішення з огляду на приязне ставлення глави Білого дому до російського диктатора Путіна.

"Трамп дійсно сказав Зеленському, що поговорить про це з Маском, але не запропонував графік цієї розмови чи свого остаточного рішення", — вказано у статті.

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Медіа отримало інформацію від двох неназваних джерел, утаємничений у зміст розмови Зеленського і Трампа 28 липня, коли вони зустрічались у день прощання з померлим сенатором Ліндсі Гремом. Джерела розповіли, що розмова пройшла без ексцесів, але рішення щодо Маска та Starlink не було. Крім того, була інформація, що з мільярдером почав переговорив тодішній міністр оборони Михайло Федоров, і начебто власник SpaceX сказав, що погодиться, якщо буде згода Трампа.

"Федоров отримав запевнення від Маска, що це буде можливо "якщо Трамп скаже це зробити". Переговори перервалися, додав він, після перестановок в уряді", — написало медіа з посиланням на анонімного співрозмовника.

У статті нагадали, що перший план України полягав у тому, щоб попросити США надати 300 ракет Patriot, які захистять українців від балістики та вбережуть від ударів по інфраструктурі під час зими. Тим часом аналітичний центр CSIS підрахував, що на складах Пентагону залишилось 759 антиреалістичних засобів ураження: їх навряд чи дадуть Україні з огляду на війну в Ірані, написало The Atlantic.

Україна успішно б'є по стратегічних цілях вглибині РФ за допомогою дронів, які мають іншу систему навігації, не на Starlink, пояснили журналісти. Для ударів, умовно, по НПЗ та заводах ВПК, цього вистачає. Для знищення високомобільних пускових для балістики потрібні саме термінали, доступ до яких заблоковано SpaceX. The Atlantic також написало, що США можуть надати Україні доступ до військової супутникової системи навігації Starshield (також від SpaceX), але наявна українська зброя підлаштована від Starlink, тому шукають згоду Маска.

На сторінці Ілона Маска у соцмережі X поки немає коментарів щодо питання, з яким до нього планував звернутись Зеленський.

Ілон Маск та Україна — деталі

Зазначимо, у січні 2026 року Ілон Маск відреагував на звернення України щодо терміналів Starlink, які використовувала російська армія. До мільярдера зателефонував тодішній міністр оборони Михайло Федоров, який домовився про вимикання незареєстрованих терміналів. Після цього дрони РФ зі Starlink перестали загрожувати прифронтовим територіям.

Тим часом влітку 2026 року посилились балістичні удари РФ. Згідно з даними Повітряних сил ЗСУ, "Искандери", С-400, і також KN-23, летять з пускових установок з Брянської та з інших прилеглих областей Росії. Останній удар стався в ніч на 30 липня: у Кривому Розі загинула багатодітна родина, при цьому тіла кількох дітей досі не відшукали.

Нагадуємо, у липні Фокус зібрав інформацію про удари балістики РФ і зібрав думки експертів щодо системи ППО: один з них пояснив, що ЗРК Patriot для захисту вже буде замало.