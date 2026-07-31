Удар по Радушному: Кім Чен Ин надав Росії нові запаси балістики для атак по Україні, — ЗМІ

Російський удар північнокорейською ракетою по Радушному поблизу Кривого Рогу свідчить про наявність нових запасів зброї, які ЗС РФ отримали від Північної Кореї і можуть використати під час наступних ракетних атак.

Росія застосувала північнокорейську ракету для удару по Радушному, в результаті чого загинули члени багатодітної сім’ї, заявив у четвер президент України Володимир Зеленський. Це стало б першим випадком застосування подібної зброї у війні майже за рік, і її перше розгортання з серпня минулого року вказує на появу нових озброєнь, які Москва може використовувати у зв’язку з нарощуванням ракетних ударів, повідомляє агентству Reuters військове джерело.

Використання північнокорейських ракет відповідало б тенденції, в рамках якої Росія дедалі частіше застосовує балістичні ракети, такі як "Іскандер-9М723", які можуть бути перехоплені лише американськими зенітними ракетними комплексами "Патріот", тоді як Україна відчуває брак засобів ППО проти балістичних ракет.

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У своєму вечірньому зверненні Зеленський заявив, що попередні дані вказують на те, що ракета, яка була використана для удару по Радушному поблизу Кривого Рогу, була північнокорейською; це також підтвердило агентство Reuters.

Військове джерело, яке побажало залишитися анонімним через делікатність питання, повідомило, що українські радари зафіксували дві траєкторії польоту ракет, характерні для північнокорейських балістичних ракет малої дальності КN-23 або КN-24, які під час атаки прямували в бік Кривого Рогу.

Як правило, два радіолокаційні сліди вказують на те, що було випущено чотири ракети, повідомило джерело, додавши, що інші місця падіння йому невідомі.

Для остаточної оцінки слідчим необхідно вивчити уламки ракети, знайдені на місці події, і цей процес досі триває.

Росія розпочала обстріли України північнокорейськими ракетами КN-23 та КN-24 наприкінці 2023 року.

Ці північнокорейські ракети мають більшу боєголовку та більшу дальність дії, ніж російські балістичні ракети малої дальності "Іскандер", хоча й менш точні.

У 2024 році Північна Корея направила 14 000 військовослужбовців на допомогу росіянам. Вона також поставила мільйони артилерійських снарядів. Володимир Зеленський уже попередив, що Кремль хоче, щоб Північна Корея направила ще 30 000 військовослужбовців, і заявив, що Росія готується прийняти їх у Воронезькій області.

Нагадаємо, під час нічної атаки 30 липня Росія завдала ракетного удару по селищу міського типу Радушне, розташованому неподалік від Кривого Рогу. У результаті ракетного удару загинули Артем та Олена Воронови, які виховували 10 дітей.

Пізніше бабуся родини Воронових розповіла про загиблих. За її словами, родина була дуже дружною та доброю, а батьки присвячували все своїм дітям.

Увечері президент Володимир Зеленський повідомив, що РФ завдала удару по Радушному за допомогою північнокорейської балістичної ракети.