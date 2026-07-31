Удар по Радушному: Ким Чен Ын дал РФ новые запасы баллистики для атак на Украину, — СМИ

Российский удар северокорейской ракетой по Радушному возле Кривого Рога свидетельствует о наличии новых запасов оружия, которые ВС РФ получила от Северной Кореи и может воспользоваться при следующих ракетных атаках.

Россия применила северокорейскую ракету для удара по Радушному, убив членов многодетной семьи, заявил в четверг президент Украины Владимир Зеленский. Это стало бы первым случаем применения подобного оружия в войне почти за год, и их первое развертывание с августа прошлого года указывает на появление новых вооружений, которые Москва может использовать в связи с наращиванием ракетных ударов, сообщает агентству Reuters военный источник.

Использование северокорейских ракет соответствовало бы тенденции, в рамках которой Россия все чаще применяет баллистические ракеты, такие как "Искандер-9М723", которые могут быть перехвачены только американскими зенитными ракетными комплексами "Патриот", в то время, как Украина испытывает нехватку средств ПВО против баллистики.

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В своем вечернем обращении Зеленский заявил, что предварительные данные указывают на то, что ракета, использованная для удара по Радушном под Кривым Рогом, была северокорейской, это же подтвердило и агентство Reuters.

Военный источник, пожелавший остаться анонимным из-за деликатности вопроса, сообщил, что украинские радары зафиксировали две траектории полета ракет, характерные для северокорейских баллистических ракет малой дальности КN-23 или КN-24, направлявшихся в сторону Кривого Рога во время атаки.

Как правило, два радиолокационных следа указывают на то, что было выпущено четыре ракеты, сообщил источник, добавив, что другие места падения ему неизвестны.

Для окончательной оценки следователям необходимо изучить фрагменты ракеты, найденные на месте происшествия, и этот процесс все еще продолжается.

Россия начала обстрелы Украины северокорейскими ракетами КN-23 и КN-24 в конце 2023 года.

Эти северокорейские ракеты имеют более крупную боеголовку и большую дальность действия, чем российские баллистические ракеты малой дальности "Искандер", хотя и менее точны.

В 2024 году Северная Корея направила 14 000 военнослужащих для помощи россиянам. Она также поставила миллионы артиллерийских снарядов. Владимир Зеленский уже предупредил, что Кремль хочет, чтобы Северная Корея направила еще 30 000 военнослужащих, и заявил, что Россия готовится принять их в Воронежской области.

Напомним, во время ночной атаки 30 июля Россия нанесла ракетный удар по поселку городского типа Радушное, расположенному недалеко от Кривого Рога. В результате ракетного удара погибли Артем и Елена Вороновы, воспитывавшие 10 детей.

Позже бабушка семьи Вороновых рассказала о погибших. По её словам, семья была очень дружной и доброй, а родители вкладывали все в детей.

Вечером президент Владимир Зеленский сообщил, что РФ нанесла удар по Радушному с помощью северокорейской баллистической ракеты.