"Родители вкладывали все в детей": бабушка убитой РФ семьи Вороновых рассказала о погибших

Российская ракета убила многодетную семью в Радушном Криворожского района Днепропетровской области, и в живых остались всего несколько родственников погибших.

Во время удара 47-летний Артем и 41-летняя Елена Вороновы находились дома вместе с семью младшими детьми и полуторагодовалым внуком Артемом, сообщает криворожский канал "Свої".

По словам бабушки, семья была очень дружной и хорошей.

"У них, кроме 10 детишек, еще трое внучат было. И вот самый маленький внучек погиб вместе с ними. У них был в гостях. Нет у нас Артемки большого и маленького (отца и внука – ред.). Дети все воспитаны. Даня, отец маленького Артемчика, окончил академию, сейчас капитан. Служит в артиллерийских войсках. Аурика (старшая дочь, — прим ред) в Германии, Матвей в Польше. Марк очень хорошо учился в техникуме на ЮжГОК, отличником был. Родители вкладывали все в детей", — рассказала она журналистам.

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На месте удара работают кинологи с собаками и ищут фрагменты тел. Уже официально подтверждена гибель пяти человек. Это родители, а также 17-летний Марк, 11-летний Азарий Илай и шестилетняя Эмилия.

Фото: СВОИ | Кривой Рог

Фото: СВОИ | Кривой Рог

Останки тел, извлеченные из-под завалов, отправлены на экспертизу, и специалистам предстоит идентифицировать 15-летнюю Доминику, 14-летнюю Виорику, 12-летнего Захария и маленького Артема.

Артему было всего полтора годика

Как сообщал телеканал "Рудана", Матвей, узнав о трагедии, спрашивал у земляков в чате села, выжил ли кто-нибудь. Когда в комментариях ему ответили, что никто не уцелел, он ответил:

"Да, я уже увидел кадры. Не могу поверить… Ублюдки проклятые, забрали у меня самое ценное. Чтобы они все передохли".

Местные жители выражают ему свои соболезнования, а также говорят о готовности помочь с похоронами.

Тем временем глава государства Владимир Зеленский назвал случившееся в Радушном "ужасным преступлением российской войны против Украины".

"Это русское зло можно остановить только всем миром. Никто в мире не может быть оставлен один на один против такого террора. И когда мы говорим, что Украине нужны ракеты для "петриотов", когда мы ищем возможности защищаться от российской баллистики, мы говорим не об абстракциях. Мы говорим именно о таких семьях, именно таких людях, которые могут жить, если есть чем сбивать российские ракеты — если партнеры помогают с перехватчиками. Семьи, которые могут погибнуть, если российские "искандеры" нечем останавливать", — говорится в его соцсетях.

Семья была погребена под завалами их дома в Радушном Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

Единственный, кто выжил на подворье в результате смертоносного удара, — пес Рокки. Его помогли откапывать из-под завалов неравнодушные люди, в том числе журналист. В момент атаки животное было во дворе на цепи. Его забрали к себе бабушка и старший сын Вороновых.

В ночь трагедии пострадал не только дом Вороновых, уничтоженный полностью, но и их соседи. Из-под завалов поврежденного жилья достали двух мальчиков в возрасте шесть и 15 лет. Вместе со своей мамой они были госпитализированы.

Напомним, в ночь на 30 июля россияне атаковали несколько городов Украины. Они обстреливали гражданские объекты и жилые дома. Так, в Кривом Роге погибли дети, во Львове были разрушены два многоэтажных дома.

По крайней мере одна российская ракета попала на территорию Польши. Там прозвучала воздушная тревога.