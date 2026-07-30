Взрыв и 10-метровый кратер: в Польше сообщили о падении "неизвестного" объекта (видео)

Ранее польские власти сообщали о ракетной атаке в Украине и заявляли, что поднимали авиацию по тревоге, когда российские ракеты приблизились, а потом и пересекли границу Польши.

Сообщается, что в Тарнава-Колонии в Люблинском воеводстве образовался взрыв и 10-метровый кратер. На месте происшествия работают экстренные службы, пишет RMF FM.

Кратер был обнаружен утром 30 июля после массированного ракетного удара РФ по Украине. Целью атаки стали западные регионы Украины, в основном Львов.

По словам капитана Томаша Стахиры, пресс-секретаря Люблинского областного управления государственной пожарной охраны, диаметр воронки в Тарнаве-Колонии составляет приблизительно 10 метров. Вокруг разбросаны металлические элементы. Пожарные и полиция обеспечивают охрану места происшествия. Ранее пожарные получили сообщение о взрыве в районе Туробина и Тарнавы.

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"Ведется расследование причин выпадения обломков на полях. На место происшествия направлены полиция и пожарные. Военный вертолет патрулирует территорию с воздуха. В 3:40 утра в воздушном пространстве Польши был обнаружен неопознанный объект", - сказано в заявлении властей.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши прокомментировало этот инцидент в заявлении, опубликованном после 7 утра. В нем говорилось, что вся ситуация связана с массированным ночным нападением России на Украину.

"Радары системы ПВО страны зафиксировали активность как минимум десятка ракет, действующих над западной Украиной, которые, из-за направления полета, могли представлять потенциальную угрозу для польского воздушного пространства", — говорится в заявлении польских военных.

Ранее заявлялось, что в 3:40 утра в польском воздушном пространстве был обнаружен неопознанный объект, движущийся на запад. В этот район был направлен истребитель F-16 для его идентификации и перехвата: "В 3:46 утра, прежде чем удалось установить четкую идентификацию, объект исчез с радаров", — заявили военные.

В район происшествия был направлен вертолет Ми-24.

"Экипаж вертолета обнаружил вероятное место крушения в дикой местности недалеко от города Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве", — говорится в сообщении.

Местные жители рассказали, что слышали взрыв, окна в домах затряслись, и поднялся столб дыма.

Другой свидетель также рассказал, что взрыв был настолько громким, что жители выбежали на улицу.

Сирены в Люблине выли примерно 10 минут. Сигнал тревоги охватывал большую часть Люблинского воеводства, за исключением его северной части. После 4:00 утра сигнал тревоги был отменен.

Напомним, в ночь на 30 июля россияне атаковали несколько городов Украины. Били по гражданским объектам и жилым домам. Так, в Кривом Роге погибли дети, во Львове разрушены две многоэтажки.

Также мы сообщали, что российские ракеты могли залететь в Польшу, когда ВС РФ атаковала города на западе Украины.