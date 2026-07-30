Вибух і 10-метровий кратер: у Польщі повідомили про падіння "невідомого" об'єкта (відео)

Раніше польська влада повідомляла про ракетний обстріл в Україні та заявляла, що підняла авіацію за сигналом тривоги, коли російські ракети наблизилися, а потім і перетнули кордон Польщі.

Повідомляється, що в Тарнаві-Колонії у Люблінському воєводстві стався вибух, внаслідок якого утворився 10-метровий кратер. На місці події працюють екстрені служби, пише RMF FM.

Кратер було виявлено вранці 30 липня після масованого ракетного удару РФ по Україні. Метою атаки стали західні регіони України, переважно Львів.

За словами капітана Томаша Стахіри, прес-секретаря Люблінського обласного управління державної пожежної охорони, діаметр воронки в Тарнаві-Колонії становить приблизно 10 метрів. Навколо розкидані металеві елементи. Пожежники та поліція забезпечують охорону місця події. Раніше пожежники отримали повідомлення про вибух у районі Туробіна та Тарнави.

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"Триває розслідування причин падіння уламків на полях. На місце події направлено поліцію та пожежників. Військовий вертоліт патрулює територію з повітря. О 3:40 ранку в повітряному просторі Польщі було виявлено неідентифікований об’єкт", — йдеться в заяві влади.

Оперативне командування Збройних сил Польщі прокоментувало цей інцидент у заяві, опублікованій після 7-ї ранку. У ній зазначалося, що вся ситуація пов’язана з масштабним нічним нападом Росії на Україну.

"Радари системи ППО країни зафіксували активність щонайменше десятка ракет, що рухалися над західною Україною, які, з огляду на напрямок польоту, могли становити потенційну загрозу для польського повітряного простору", — йдеться у заяві польських військових.

Раніше повідомлялося, що о 3:40 ранку в польському повітряному просторі було виявлено неідентифікований об’єкт, що рухався на захід. У цей район було направлено винищувач F-16 для його ідентифікації та перехоплення: "О 3:46 ранку, перш ніж вдалося встановити чітку ідентифікацію, об’єкт зник з радарів", — заявили військові.

До місця події було направлено вертоліт Мі-24.

"Екіпаж вертольота виявив ймовірне місце катастрофи в дикій місцевості неподалік від міста Тарнава-Колонія у Люблінському воєводстві", — йдеться в повідомленні.

Місцеві мешканці розповіли, що почули вибух, вікна в будинках затремтіли, і піднявся стовп диму.

Інший свідок також розповів, що вибух був настільки гучним, що мешканці вибігли на вулицю.

Сирени в Любліні вили приблизно 10 хвилин. Сигнал тривоги охоплював більшу частину Люблінського воєводства, за винятком його північної частини. Після 4:00 ранку сигнал тривоги було скасовано.

Нагадаємо, в ніч на 30 липня росіяни атакували кілька міст України. Вони обстрілювали цивільні об’єкти та житлові будинки. Так, у Кривому Розі загинули діти, у Львові зруйновано дві багатоповерхівки.

Також ми повідомляли, що російські ракети могли потрапити на територію Польщі, коли ЗС РФ атакували міста на заході України.