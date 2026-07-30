В Люблине зазвучали сирены: перед этим в сети писали о пролете российской ракеты к Польше (видео)

Утром 30 июля в польском городе Люблин прозвучала воздушная тревога. В это время россияне вели массированный обстрел Украины, нанося удары по городам крылатыми ракетами и ударными дронами.

Польские военные также ночью поднимали в небо авиацию из-за массированного обстрела Украины со стороны России. Об этом сообщили на странице Вооружённых сил Польши в сети X.

"Внимание. В связи с активностью авиации дальнего радиуса действия Российской Федерации, наносящей удары по территории Украины, в польском воздушном пространстве начались операции военной авиации", — говорится в сообщении.

Польские военные также уточнили, что подняли в воздух истребители и самолеты раннего предупреждения, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки перевели в состояние готовности.

Между тем в польских Telegram-каналах сообщили, что в городе Люблин, расположенном недалеко от границы с Украиной, ранним утром раздались сирены воздушной тревоги. Люди утверждают, что проснулись от этих звуков.

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В польском Люблине прозвучала сирена воздушной тревоги во время атаки РФ 30 июля

Добавим, что во время массированного обстрела Украины одна из крылатых ракет взяла курс в сторону Польши. Мониторинговые каналы сообщали, что эта ракета, которая сначала летела над Волынской областью, взяла курс в сторону польско-украинской границы. Военно-воздушные силы Украины также сообщали, что крылатая ракета летит на Владимир или Устилуг в Волынской области.

После этого ракета исчезла с радаров, и пока неизвестно, была ли она сбита украинскими силами противовоздушной обороны или же долетела до границы.

Стоит отметить, что официальная информация о причинах включения сирен и возможной угрозе для территории Польши на момент публикации уточняется.

Напомним, в результате российского ракетного удара, нанесённого этой ночью во Львове, были повреждены жилые дома и возникли пожары.

Кроме того, в Киеве ночью 30 июля после ракетного удара РФ горит легендарный рынок на Оболони.