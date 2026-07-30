У Любліні пролунали сирени: перед цим у мережі писали про рух російської ракети на Польщу (відео)

Вранці 30 липня у польському місті Люблін пролунала повітряна тривога. У той час росіяни здійснювали масований обстріл України, атакуючи міста крилатими ракетами та ударними дронами.

Польські військові також уночі підіймали у небо авіацію через російський масований обстріл України. Про це повідомили на сторінці Збройних сил Польщі у мережі X.

"Увага. У зв’язку з активністю авіації дальнього радіусу дії Російської Федерації, яка завдає ударів по території України, у польському повітряному просторі розпочалися операції військової авіації", — йдеться у повідомленні.

Польські військові також уточнили, що підійняли винищувачі та літаки раннього попередження, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки перевели у стан готовності.

Тим часом у польських Telegram-каналах повідомили, що у місті Люблін, яке розташоване неподалік від кордону з Україною, пролунали під ранок сирени повітряної тривоги. Люди стрерджують, що прокинулися від цих звуків.

Відео дня

У польському Любліні лунала сирена повітряної тривоги під час атаки РФ 30 липня

Додамо, що під час масованого обстрілу України одна з крилатих ракет взяла курс у напрямку Польщі. Моніторингові канали писали, що ця ракета, яка спершу летіла у Волинській області, взяла курс у напрямку польсько-українського кордону. Повітряні сили України також повідомляли, що крилата ракета летить на Володимир або Устилуг у Волинській області.

Після цього ракета зникла з радарів, і наразі невідомо, чи її знищили українські сили протиповітряної оборони або ж вона дісталася до кордону.

Варто зазначити, що офіційна інформація щодо причин увімкнення сирен та можливої загрози для території Польщі на момент публікації уточнюється.

Нагадаємо, внаслідок російської ракетної атаки цієї ночі у Львові пошкоджені житлові будинки та здійнялися пожежі.

Також у Києві уночі 30 липня після ракетного удару РФ палає легендарний ринок на Оболоні.