У Любліні пролунали сирени: перед цим у мережі писали про рух російської ракети на Польщу (відео)
Вранці 30 липня у польському місті Люблін пролунала повітряна тривога. У той час росіяни здійснювали масований обстріл України, атакуючи міста крилатими ракетами та ударними дронами.
Польські військові також уночі підіймали у небо авіацію через російський масований обстріл України. Про це повідомили на сторінці Збройних сил Польщі у мережі X.
"Увага. У зв’язку з активністю авіації дальнього радіусу дії Російської Федерації, яка завдає ударів по території України, у польському повітряному просторі розпочалися операції військової авіації", — йдеться у повідомленні.
Польські військові також уточнили, що підійняли винищувачі та літаки раннього попередження, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки перевели у стан готовності.
Тим часом у польських Telegram-каналах повідомили, що у місті Люблін, яке розташоване неподалік від кордону з Україною, пролунали під ранок сирени повітряної тривоги. Люди стрерджують, що прокинулися від цих звуків.
Додамо, що під час масованого обстрілу України одна з крилатих ракет взяла курс у напрямку Польщі. Моніторингові канали писали, що ця ракета, яка спершу летіла у Волинській області, взяла курс у напрямку польсько-українського кордону. Повітряні сили України також повідомляли, що крилата ракета летить на Володимир або Устилуг у Волинській області.
Після цього ракета зникла з радарів, і наразі невідомо, чи її знищили українські сили протиповітряної оборони або ж вона дісталася до кордону.
Варто зазначити, що офіційна інформація щодо причин увімкнення сирен та можливої загрози для території Польщі на момент публікації уточнюється.
Нагадаємо, внаслідок російської ракетної атаки цієї ночі у Львові пошкоджені житлові будинки та здійнялися пожежі.
Також у Києві уночі 30 липня після ракетного удару РФ палає легендарний ринок на Оболоні.