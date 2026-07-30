У Львові руйнування і пожежа після російських ударів: пошкоджені житлові будинки (фото, відео)
У ніч на 30 липня російська армія атакувала Львів крилатими ракетами. Внаслідок ударів у місті пошкоджені житлові багатоповерхові будинки та здійнялася пожежа.
Щонайменше дві житлові багатоповерхівки пошкоджені внаслідок російського обстрілу. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у своєму Telegram-каналі.
"За попередньою інформацією, внаслідок ракетної атаки у Львові пошкоджені дві багатоповерхівки. Працюють рятувальники", — інформував Козицький.
Перед цим у Львові пролунала серія вибухів. Влада попереджала про роботу протиповітряної оборони.
Згодом мер Андрій Садовий уточнив, що у Львові внаслідок атаки горять житлові будинки на вулицях Патона та Виговського.
"Триває рятувальна операція. На місці працюють усі необхідні служби", — зазначив мер.
Тим часом у мережі поширили кадри наслідків атаки на місто. На відеоролику видно, як російська ракета знесла частину багатоповерхівки. На місці розгорілася сильна пожежа.
Згодом мер уточнив, що у Львові внаслідок атаки відомо щонайменше про шістьох поранених. Їм надають усю необхідну медичну допомогу.
"Попередньо відомо про шістьох травмованих унаслідок ворожого обстрілу на двох локаціях міста. Триває рятувальна операція", — повідомив Садовий.
В ОВА зазначили, що рятувальники продовжують розбирати завали. Рятувальну операцію ускладнюють пожежі на локаціях, повідомив Козицький.
Вся інформація щодо наслідків атаки на Львів встановлюється.
Нагадаємо, у ніч на 30 липня у Києві загорівся легендарний ринок внаслідок атаки РФ.
Росіяни уночі атакували балістичними ракетами Київ: влада повідомляла про пожежі у двох районах столиці.