У Львові руйнування і пожежа після російських ударів: пошкоджені житлові будинки (фото, відео)

У ніч на 30 липня російська армія атакувала Львів крилатими ракетами. Внаслідок ударів у місті пошкоджені житлові багатоповерхові будинки та здійнялася пожежа.

Щонайменше дві житлові багатоповерхівки пошкоджені внаслідок російського обстрілу. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у своєму Telegram-каналі.

"За попередньою інформацією, внаслідок ракетної атаки у Львові пошкоджені дві багатоповерхівки. Працюють рятувальники", — інформував Козицький.

Перед цим у Львові пролунала серія вибухів. Влада попереджала про роботу протиповітряної оборони.

Згодом мер Андрій Садовий уточнив, що у Львові внаслідок атаки горять житлові будинки на вулицях Патона та Виговського.

"Триває рятувальна операція. На місці працюють усі необхідні служби", — зазначив мер.

Відео дня

Тим часом у мережі поширили кадри наслідків атаки на місто. На відеоролику видно, як російська ракета знесла частину багатоповерхівки. На місці розгорілася сильна пожежа.

Пожежа у житловому будинку у Львові після ракетного удару РФ

Згодом мер уточнив, що у Львові внаслідок атаки відомо щонайменше про шістьох поранених. Їм надають усю необхідну медичну допомогу.

"Попередньо відомо про шістьох травмованих унаслідок ворожого обстрілу на двох локаціях міста. Триває рятувальна операція", — повідомив Садовий.

Пожежа у житловому будинку у Львові після атаки РФ Фото: Андрій Садовий/telegram

В ОВА зазначили, що рятувальники продовжують розбирати завали. Рятувальну операцію ускладнюють пожежі на локаціях, повідомив Козицький.

Вся інформація щодо наслідків атаки на Львів встановлюється.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня у Києві загорівся легендарний ринок внаслідок атаки РФ.

Росіяни уночі атакували балістичними ракетами Київ: влада повідомляла про пожежі у двох районах столиці.