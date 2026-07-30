Во Львове разрушения и пожар после российских ударов: повреждены жилые дома (фото, видео)

В ночь на 30 июля российская армия нанесла удар по Львову крылатыми ракетами. В результате ударов в городе были повреждены многоэтажные жилые дома и возник пожар.

По меньшей мере два жилых многоэтажных дома повреждены в результате российского обстрела. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий на своем Telegram-канале.

"По предварительным данным, в результате ракетного обстрела во Львове повреждены два многоэтажных дома. Спасатели ведут работы", — сообщил Козицкий.

Перед этим во Львове прогремела серия взрывов. Власти предупреждали о работе системы противовоздушной обороны.

Позже мэр Андрей Садовой уточнил, что во Львове в результате атаки горят жилые дома на улицах Патона и Выговского.

"Продолжается спасательная операция. На месте работают все необходимые службы", — отметил мэр.

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Тем временем в сети появились кадры последствий атаки на город. На видеоролике видно, как российская ракета снесла часть многоэтажного дома. На месте разразился сильный пожар.

Пожар в жилом доме во Львове после ракетного удара РФ

Впоследствии мэр уточнил, что во Львове в результате атаки, по имеющимся данным, ранены как минимум шесть человек. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"По предварительным данным, шесть человек получили ранения в результате вражеского обстрела в двух районах города. Продолжается спасательная операция", — сообщил Садовой.

Пожар в жилом доме во Львове после атаки РФ Фото: Андрей Садовый/telegram

В ОВА отметили, что спасатели продолжают расчищать завалы. Спасательную операцию затрудняют пожары на местах происшествий, сообщил Козицкий.

Вся информация о последствиях атаки на Львов в настоящее время уточняется.

Напомним, в ночь на 30 июля в Киеве загорелся легендарный рынок в результате атаки со стороны РФ.

Россияне ночью обстреляли Киев баллистическими ракетами: власти сообщили о пожарах в двух районах столицы.