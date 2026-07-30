В Киеве раздались мощные взрывы: россияне атаковали столицу баллистическими ракетами, вспыхнули пожары

В ночь на 30 июля в Киеве прогремела серия взрывов. Россияне запустили по Украине баллистические ракеты. Также СМИ сообщают о взрывах в Днепре и Кривом Роге.

Враг нанес ракетный удар по столице около 01:00. Перед этим Военно-воздушные силы предупредили о приближении нескольких ракет в направлении Киева. Фокус собрал информацию о том, что известно о ночной атаке россиян.

"Враг наносит ракетные удары по столице. Угроза дальнейших атак сохраняется. Оставайтесь в укрытиях!", — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Карта воздушных тревог по Украине по состоянию на 01:10

Около 01:00 в ряде восточных, северных и центральных областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения противником баллистических ракет из Брянска, Воронежа и Курска, сообщали мониторинговые каналы.

По предварительным данным OSINT-каналов, противник нанес по столице как минимум четыре удара баллистическими ракетами. Журналист Андрей Смолий сообщил о сильном пожаре в Киеве, возникшем в результате ударов.

Відео дня

Мэр Кличко впоследствии подтвердил, что в Киеве произошли пожары в результате российской атаки. По его данным, возгорания произошли, в частности, на территории нежилой застройки в Святошинском районе. В Оболонском районе также вспыхнул пожар на территории нежилой застройки.

Кроме того, около 01:00 Воздушные силы предупредили о запуске высокоскоростных ракет в направлении Днепра, Кривого Рога и Кропивницкого. СМИ сообщали о звуках взрывов в городах на фоне этой угрозы.

Параллельно с этим враг запустил по Украине ударные беспилотники. Мониторинговые каналы сообщали, что по состоянию на 01:30 в воздушном пространстве страны было зафиксировано около 50 российских дронов. Ударные БПЛА были зафиксированы в Сумской, Черниговской и Полтавской областях.

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