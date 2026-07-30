У Києві пролунали потужні вибухи: росіяни атакують столицю балістикою, здійнялися пожежі

У ніч на 30 липня у Києві прогриміла серія вибухів. Росіяни запустили по Україні балістичні ракети. Також ЗМІ повідомляють про вибухи у Дніпрі та Кривому Розі.

Ворог атакував столицю балістикою близько 01:00 години. Перед цим Повітряні сили попереджали про рух кількох ракет у напрямку Києва. Фокус зібрав, що відомо про нічну атаку росіян.

"Ворог бʼє по столиці балістикою. Загроза подальшої атаки триває. Перебувайте в укриттях!", — повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Карта повітряних тривог по Україні станом на 01:10 годину

Близько 01:00 години у низці східних, північних та центральних областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичних ракет із Брянська, Воронежа та Курська, писали моніторингові канали.

За попередніми даними OSINT-каналів, ворог спрямував на столицю щонайменше чотири балістичні ракети. Журналіст Андрій Смолій повідомив про сильну пожежу у Києві, що почалася внаслідок ударів.

Відео дня

Мер Кличко згодом підтвердив пожежі у Києві внаслідок російської атаки. За його даними, займання сталося зокрема на території нежитлової забудови у Святошинському районі. В Оболонському районі також спалахнула пожежа на території нежитлової забудови.

Також близько 01:00 години Повітряні сили попереджали про пуск швидкісних цілей у напрямку Дніпра, Кривого Рогу та Кропивницького. ЗМІ повідомляли про звуки вибухів у містах на тлі загрози.

Паралельно ворог запустив по Україні ударні безпілотники. Моніторингові канали писали, що, станом на 01:30 годину, у повітряному просторі країни фіксується приблизно 50 російських дронів. Ударні БпЛА було зафіксовано на Сумщині, Чернігівщині та Полтавщині.

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Нагадаємо, перед цим президент Володимир Зеленський закликав українців ставитися уважно до сигналів повітряної тривоги цієї ночі через підготовку росіянами нового масованого удару по Україні.

Також 29 липня Сергій "Флеш" попередив про удари РФ по українських торгівельних мережах.