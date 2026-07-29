Цілі на Google maps: "Флеш" попередив про удари РФ по українських торгівельних мережах

Радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов прокоментував серію ударів України по складах маркетплейсу та логістичної компанії Wildberries, які відбулись у липні. На думку Бескрестнова, можна очікувати посилення атак Росії на українські торгівельні мережі. Втім, є ймовірність, що українці постраждають менше, ніж росіяни. Чим особливі російські обстріли та які будуть наслідки для України?

Допис "Флеша" з'явився на сторінці Facebook вдень 29 липня, після ранкових повідомлень з соцмереж про влучання по черговому складу Wildberries у Рязані. Радник президента опублікував кадри з точки ураження, розташованій на відстані 500 км від України. На відео — хмара диму над білими складами товарів площею близько 170 тис. кв. м, а навколо — група росіян, які стежили за вогнем всередині. Бескрестнов написав, що можна очікувати посилення ударів РФ по аналогічних цілях в Україні. Посадовець навів два аргументи, чому українці та українські торгівельні мережі матимуть менші наслідки, ніж росіяни.

Відео дня

"Флеш" зауважив, що вже сьогодні росіяни обговорюють дошкульні удари по Україні й використовують для цього відкриті супутникові дані.

"Чи будуть вони атакувати ще більше наших об’єктів? Напевно, будуть. Російські блогери та ЗМІ навіть публічно обирають якісь там цілі на Google Maps", — ідеться у дописі.

На думку Бескрестнова, українців врятує те, що вітчизняні торгівельні мережі розсіяні дрібними точками по всій країні й тому шкода буде менша, ніж у випадку влучання по великих логістичних складах. Крім того, підприємці реагують швидко, і якщо навіть були скупчення товарів на одному складі, то їх, мабуть, вже розвезли по дрібніших, додав він.

"Не ми розпочали цю війну і не ми почали знищувати склади (наприклад, "Нової пошти" або АТБ). Якщо вони продовжуватимуть терор, ми знайдемо, чим і як відповісти", — наголосив "Флеш".

Обстріли України — "Флеш" про удари РФ по інфраструктурі 29 липня Фото: Скриншот

Обстріли України — деталі ударів РФ по інфраструктурі

Зазначимо, Фокус писав про серію ударів РФ по магазинах, торгівельних центрах, складах поштових операторів і по автозаправних станціях. Наприклад, 26 липня росіяни влучили по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Кривому Розі. На відео з наслідками влучання — хмара диму над торгівельними залами. Медіа уточнили, що у гіпермаркеті працювало близько 400 людей: поранених не було. Того ж дня росіяни обстріляли Чернігів та влучили по магазину АТБ: загинуло двоє людей, серед них — 10-річна дівчинка.

Тим часом експерти повідомили про наслідки "полювання" ЗС РФ за АЗС у регіонах, розташованих у медах досяжності російських дронів. У середині липня з'ясувалось, що противник вибив 800 з 5 тис. українських заправок. Крім того, з'явилась заява харківського депутата, який заявив про відсутність робочих АЗС на шляху з Харкова до Полтави: у Харківській ОВА згодом спростували це твердження.

Нагадуємо, увечері 28 липня стало відомо про закриття торгівельного центру гуртової мережі у Запоріжжі, розташованому за 20 км від лінії боїв на півдні.