Працював майже 19 років: росіяни знищили у Кривому Розі єдиний будівельний гіпермаркет

Вранці росіяни атакували Кривий Ріг. У великому будівельному гіпермаркеті "Епіцентр" виникла масштабна пожежа.

Російські війська вранці неділі, 26 липня, атакували Кривий Ріг. Про це повідомив глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

За його інформацією, у торгівельному центрі зайнялася пожежа.

Стовп диму над Кривим Рогом Фото: соцмережі

Місцеві пібліки уточнюють, що після атаки ЗС РФ вогонь охопив єдиний у Кривому Розі будівельний гіпермаркет, який працював з грудня 2007 року, тобто майже 19 років. Магазин, як наголошується, забезпечував роботою близько 400 людей.

Момент влучання Фото: скріншот

Також повідомляється, що у гіпермаркет нібито було два влучання ворожих "Шахедів".

Пожежа у "Епіцентрі" Фото: скріншот

Керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що рятувальники вже локалізували пожежу у великому торгівельний центрі.

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Триває гасіння вогню. Комунальні підприємства забезпечують безперебійне підвезення води надзвичайникам.

Наразі, зазначив Вілкул, про постраждалих невідомо.

Скільки "Епіцентрів" знищили ЗС РФ

21 липня, після удару збройних сил РФ по гіпермаркету у Сумах, керівниця департаменту зв'язків із громадськістю мережі "Епіцентр К" Юлія Чудновець інформувала, що на той час росіяни вже повністю знищили дев'ять та пошкодили 14 торгівельних центрів.

Нагадаємо, вночі у неділю, 26 липня, українська столиця опинилася під ворожим обстрілом, через що у Деснянському, Шевченківському та Солом'янському районах виникли пожежі. Загиблих внаслідок атаки немає, постраждало троє людей.

Також Фокус писав, що п'ятницю вночі, 24 липня, росіяни атакували термінал "Нової пошті" у Сумах. Загинуло троє водіїв оператора, 43, 53 та 48 років.