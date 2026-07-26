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Воєнний фокус Російсько-українська війна Обстріли міст України

Нічний удар балістикою по Києву: у трьох районах після атаки РФ спалахнули пожежі (фото, відео)

ДСНС Києв
Росія знову вдарила по Києву ракетами | Фото: ДСНС

Росіяни вдарили по Києву балістичним озброєнням. Загиблих внаслідок атаки немає.

Вночі у неділю, 26 липня, українська столиця опинилася під ворожим обстрілом, через що у Деснянському, Шевченківському та Солом'янському районах виникли пожежі, повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуація.

Деснянський район

дснс
Пожежа у Києві після прильоту
Фото: ДСНС

Згорів склад, а також 10 машин і вантажівка на парковці.

Шевченківський район

Пожежа у будинку
Пожежа у будинку
Фото: ДСНС

Пожежа виникла у 4-поверховій відселеній будівлі,

Солом'янський район

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Ліквідація пожежі
Фото: ДСНС

Виникла пожежа та сталися руйнування в нежитловому приміщенні.

Всі пожежі ліквідовані, повідомили надзвичайники.

У поліції повідомили, що у Соломʼянському районі внаслідок атаки травми отримали жінка та двоє чоловіків. Медики надають їм необхідну допомогу.

поліція
Знищені автівки
Фото: Національна поліція

Вночі Повітряні сили ЗСУ інформували про загрозу балістичного озброєння для Київщини.

Відео дня

Телеграм-канал "Николаевский Ванек" повідомляв загалом про 6 ракет, ймовірно, С-400, які летіли на Київ з Брянської області РФ.

Атака на Україну: зведення Повітряних сил

За інформацією ПС ЗСУ, вночі росіяни атакували українські міста керованою авіаційною ракетою Х-59/69, 7 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 та 136 ударними БпЛА різних типів.

статистика збитих цілей
Кількість збитих ППО цілей
Фото: Повітряні сили ЗСУ

За попередніми даними, ППО збила або ж подавила одну КАР, 5 балістичних ракет та 104 дрони. Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 27 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 7 локаціях.

Нагадаємо, Фокус писав про перші наслідки атаки на Київ.

24 липня президент Володимир Зеленський попереджав, що про росіяни вже приготували ракети для нового масованого удару по Україні, нагадавши про необхідність дотримуватись правил безпеки під час війни.