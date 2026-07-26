РФ обстріляла Київ балістикою: у трьох районах столиці є пошкодження та пожежа (фото)
У ніч проти 25 липня ЗС РФ здійснили ракетну атаку на Київ. У столиці оголосили повітряну тривогу, а в трьох столичних районах зафіксовані наслідки російського удару балістикою.
Наразі відомо про займання та пожежі в трьох столичних районах. Про це повідомляє київський міський голова Віталій Кличко.
"У Шевченківському районі уламки впали на 18-поверховий будинок. Сталося загоряння на рівні 7-8 поверхів", — йдеться в повідомленні.
Кличко додає, що в Соломʼянському районі внаслідок падіння уламків загоряння на території нежитлової забудови. Також у Деснянському районі Києва є повідомлення про займання автомобілів на парковці.
"Екстрені служби прямують на місця", — зазначив міський голова.
На момент публікації матеріалу інформації про постраждалих не надходила. Станом на 01:45 у Києві прозвучав сигнал відбою повітряної тривоги.
Раніше Фокус повідомляв про нові подробиці удару по виставці дронів у Київській області. Внаслідок атаки ЗС РФ загинув один з працівників польської оборонної компанії.
Згодом стало відомо, що РФ атакувала Київ вдень балістикою. Віталій Кличко повідомив, що у столиці пролунали вибухи та поінформував про роботу сил ППО.