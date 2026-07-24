Загинув співробітник польського ОПК: нові подробиці удару по виставці дронів у Київській області

Співробітник польської оборонної компанії загинув у результаті ракетного удару ЗС РФ по Бучанському району Київської області.

Удар припав на приватний спортивний комплекс, де відбувалася демонстрація оборонної техніки та виставка Defense Expo, організована в Київській області українською асоціацією виробників безпілотних систем ARMADA, повідомляє Defence24.

Оскільки захід був присвячений презентації сучасних технологій для українського оборонного сектору, на ньому зібралися представники оборонної промисловості, військових та технологічних компаній.

Видання уточнює, що загиблий не був громадянином Польщі. Цю інформацію журналістам підтвердили в Міністерстві закордонних справ, де запевнили, що всім постраждалим внаслідок обстрілу було надано консульську допомогу.

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У соціальній мережі Х зовнішньополітичне відомство Польщі рішуче засудило останні жорстокі атаки Росії на Київ та Слов’янськ.

"Вбивство невинних мирних жителів та удар по Почесному консульству Латвії ще раз свідчать про те, що Росія порушує міжнародне право. Росія не прагне до справедливого миру — вона прагне до капітуляції вільного світу", — йдеться у повідомленні.

МЗС висловило найглибші співчуття родинам жертв та запевнило у повній солідарності з латвійськими та українськими партнерами.

Про ракетний удар РФ по Києву та Київській області стало відомо вдень 24 липня.

За словами місцевих жителів, пролунало близько 10 вибухів. Пізніше представники оборонно-промислового комплексу повідомили, що росіяни атакували виставку дронів, яку проводила асоціація "Армада".

Засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact та учасник бойових дій Валерій Боровик вважає, що атака, ймовірно, була спланована саме під час проведення виставки озброєння, а внаслідок удару є загиблі та значні руйнування.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив удар з боку РФ і повідомив про понад сотню постраждалих.

У Генштабі заявили, що об’єкт, по якому завдали удару російські війська, є цивільним і не входить до сфери управління Силами оборони України.

Водночас у відомстві наголосили, що незалежно від форми власності чи підпорядкування об’єкта під час організації та проведення масових або спеціалізованих заходів необхідно суворо дотримуватися всіх вимог безпеки, оцінювати можливі ризики та забезпечувати використання укриттів.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що в результаті російського удару по Бучанському району Київської області загинули 10 осіб, а понад 100 отримали поранення. За його словами, правоохоронні органи також перевірять, як було організовано захід і чи були дотримані всі необхідні заходи безпеки.