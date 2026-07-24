"Тисячу разів говорили": Зеленський прокоментував ракетний удар по виставці на Київщині

Президент України підкреслив, що мішенню окупантів в Бучанському районі став захід, якого "там точно не мало бути".

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні нагадав про необхідність дотримуватись правил безпеки під час війни.

Він нагадав, що 24 липня вдень росіяни завдали балістичного удару по Києву та області, де проходив захід, який не потрібно було проводити.

"Звісно, причиною удару є російські ракети, виключно російський терор, але вже тисячу разів усім говорили, що в таких умовах війни, з таким ворогом точно не можна проводити будь-які виставки зброї – із купою людей і тим більше поруч із будинками. Станом на цей час відомо про десятьох загиблих від цього удару. Мої співчуття рідним та близьким. Багато людей отримали поранення і травми", - сказав президент та заявив, що вже обговорив це питання із генеральним прокурором Русланом Кравченком, правоохоронцями і вже "є кримінальні провадження за фактом того, що сталося".

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Внаслідок удару загинули люди Фото: Нацполіція

Зеленський також нагадав, що росіяни, окрім Київщини, завдали ударів по Слов'янську та іншим громадам Донеччини, Харківщині, Херсону, Сумщині, по Одесі та області.

Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що вже відомо про 10 загиблих та близько 100 поранених. За цим фактом порушено 2 кримінальні провадження: за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) ККУ та за ч. 3 ст. 367 (неналежне виконання службових обов'язків під час організації та проведення заходу, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків) ККУ.

"Слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу, хто погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені та чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану", - зазначив він.

Нагадаємо, начальник управління комунікацій командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що під удар Російської Федерації 24 липня не потрапляв військовий полігон. Натомість росіяни влучили по цивільному об'єкту — по приватному спортивному комплексу поруч з приватною забудовою. Внаслідок російського ракетного удару по Київщині, де проходила виставка озброєння, пошкоджено 27 приватних будинків та 44 транспортні засоби.

Також стало відомо, що у результаті ракетного удару ЗС РФ по Бучанському району загинув співробітник польської оборонної компанії.