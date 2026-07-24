"Тысячу раз говорили": Зеленский прокомментировал ракетный удар по выставке в Киевской области

Президент Украины подчеркнул, что мишенью оккупантов в Бучанском районе стал объект, которого "там точно не должно было быть".

Владимир Зеленский в вечернем обращении напомнил о необходимости соблюдать правила безопасности во время войны.

Он напомнил, что 24 июля днём россияне нанесли баллистический удар по Киеву и области, где проходило мероприятие, которое не следовало проводить.

"Конечно, причиной удара являются российские ракеты, исключительно российский террор, но уже тысячу раз всем говорили, что в таких условиях войны, с таким врагом точно нельзя проводить какие-либо выставки оружия — с большим скоплением людей и тем более рядом с жилыми домами. На данный момент известно о десяти погибших в результате этого удара. Мои соболезнования родным и близким. Многие люди получили ранения и травмы", — сказал президент и заявил, что уже обсудил этот вопрос с генеральным прокурором Русланом Кравченко, правоохранительными органами и что уже "возбуждены уголовные дела по факту случившегося".

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В результате удара погибли люди Фото: Нацполиция

Зеленский также напомнил, что россияне, помимо Киевской области, нанесли удары по Славянску и другим населенным пунктам Донецкой и Харьковской областей, Херсону, Сумской области, а также по Одессе и Одесской области.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что уже известно о 10 погибших и около 100 раненых. По данному факту возбуждено 2 уголовных дела: по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины и по ч. 3 ст. 367 (ненадлежащее исполнение служебных обязанностей при организации и проведении мероприятия, повлекшее гибель людей и другие тяжкие последствия) УК Украины.

"Следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, кто согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения", — отметил он.

Напомним, начальник управления по связям с общественностью командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что 24 июля военный полигон не подвергся удару со стороны Российской Федерации. Вместо этого россияне поразили гражданский объект — частный спортивный комплекс, расположенный рядом с частной застройкой. В результате российского ракетного удара по Киевской области, где проходила выставка вооружения, повреждены 27 частных домов и 44 транспортных средства.

Также стало известно, что в результате ракетного удара ВС РФ по Бучанскому району погиб сотрудник польской оборонной компании.