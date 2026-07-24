Не полигон, а спорткомплекс: Игнат уточнил детали удара "Искандеров"/С-400 на Киевщине (видео)

Начальник управления по связям с общественностью командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что 24 июля военный полигон не подвергся удару со стороны Российской Федерации. Вместо этого россияне поразили гражданский объект — частный спортивный комплекс, расположенный рядом с частной застройкой. По Киевской области полетели три баллистические ракеты типа "Искандер-М"/С-400. Каковы особенности российской атаки и почему так много раненых?

Днём 24 июля россияне атаковали сразу два региона Украины — Киевскую и Одесскую области, — заявил Игнат в эфире телеканала "Новости Live". В Киевской области действительно произошло два попадания ракет, но речь идет о гражданском объекте, а не о полигоне ВСУ. Киевлянам угрожали ракеты "Искандер-М"/С-400, а одесситам — ракеты "Оникс". На вопрос о проведении военной выставки, которая могла пострадать от удара РФ, представитель командования ответил, что в этом направлении следует "наводить банальный порядок".

Нападение на выставку дронов — комментарий Юиря Игната, см. с 7:08:47

"Это не полигон, это спортивный комплекс, он частный и к вооружённым силам никакого отношения не имеет. Что касается того, что там происходило, то уже будут выяснять, как именно всё это произошло. Но это не полигон, сразу скажу, что к вооружённым силам это не имеет отношения", — подчеркнул Игнат.

Відео дня

Ведущий поинтересовался у представителя воздушного командования, могли ли россияне применить ракету "Искандер-М" с кассетной боевой частью, поскольку число раненых превышает 100 человек. В ответ Игнат пояснил, что выводы должны сделать в Киевском институте судебной экспертизы. В то же время россияне могли применить и ракету С-400, добавил военный. По его словам, это оружие предназначено для сбивания воздушных целей и содержит большое количество поражающих элементов, которые могут привести к значительному числу жертв при ударе по наземным целям.

"[С-400] может привести к таким вот серьезным последствиям, когда тысячи таких осколков будут разлетаться во все стороны", — добавил он.

Удар по выставке дронов — подробности

Воздушные силы ВСУ в 16:49 обнародовали информацию о российском воздушном ударе 24 июля. Командование сообщило, что ВС РФ нанесли удар по Киеву тремя баллистическими ракетами: система ПВО сбила одну, а две упали в Киевской области. Одессе угрожали две ракеты, но они не достигли целей. Кроме того, противник запустил более 90 дронов, треть из которых — реактивные "Шахеды": сбито 81 БПЛА

Удар по выставке дронов — Военно-воздушные силы о нападении РФ 24 июля Фото: Воздушные силы ВСУ

Глава Киевской областной государственной администрации обновил информацию о нападении РФ 24 июля. В предыдущем сообщении говорилось, что больше всего от российских ракетных ударов пострадал Бучанский район Киевской области. В новом сообщении говорится, что в неуказанном населенном пункте пострадали 27 частных домов и 44 автомобиля. Кроме того, данные о количестве погибших и пострадавших могут измениться, поскольку спасательные работы еще продолжаются, сказал чиновник.

Отметим, что днём 24 июля стало известно о ракетном ударе РФ по Киеву и Киевской области; при этом местные жители насчитали около 10 взрывов. Позже представители оборонно-промышленного комплекса сообщили, что россияне атаковали выставку дронов, которую проводила ассоциация "Армада". Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар РФ и сообщил о более чем сотне пострадавших.

Напоминаем, что в сети появились новые кадры удара по домам рядом с выставкой оружия: на видео запечатлены сгоревшие дома и автомобили.