Снесло дома возле полигона: появились кадры с последствиями удара РФ по Киевской области (видео)

В населенном пункте Бучанского района Киевской области, по которому 24 июля нанесли удар российские баллистические ракеты, разрушены десятки домов, показали видео из сети. В кадр попала разрушенная улица, на которой горят дома, заборы и машины. Каковы последствия российской атаки для местности, рядом с которой могла проходить выставка дронов "Армада"?

Новые кадры с места удара РФ 24 июля появились в Telegram-канале "Реальный Киев" около 15:00, через несколько часов после баллистической атаки. Запись была сделана в тот момент, когда над руинами еще поднимались столбы дыма и горели остатки вещей. Слышно, как трещит пламя и как перекликаются люди, занимающиеся спасательными работами. В канале опубликовали полдесятка записей. Каждая из них показывала фрагмент улицы в неуказанном населенном пункте, вероятно, в Бучанском районе.

На первом видео с места удара РФ по полигону — заасфальтированная улица и забор из красного кирпича, протянувшийся в левой части кадра. Этот же фрагмент местности с последствиями удара ранее появился на канале президента. Улица завалена остатками стройматериалов и металлических конструкций. Когда камера поворачивается, мы видим полуразрушенный розовый дом, дым, открытое пламя, сожженный автомобиль. Кадры с другого ракурса демонстрируют выжженную улицу, на которой стоят 4–5 почерневших и расплавленных машин. Также оператор показывает столб черного дыма над домами и полдесятка человек, которые расчищают завалы.

Відео дня

В сети не указали, какой именно населенный пункт Бучанского района пострадал от удара РФ по выставке дронов 24 июля. Военно-воздушные силы на официальных ресурсах пока не сообщали о деталях баллистической атаки, но в телемарафоне прозвучал комментарий представителя Воздушного командования Юрия Игната. По словам Игната, ВС РФ запустили три баллистические ракеты, а средства ПВО перехватили одну: "две, к сожалению, попали".

Нападение на выставку дронов — что произошло 24 июля

Отметим, что днем 24 июля Фокус писал о воздушной атаке РФ на Киев и Киевскую область, а также об ударе по выставке дронов. Сначала в сети появилась информация о звуках взрывов над столицей. Впоследствии представитель оборонной компании в телеэфире заявил, что россияне поразили выставку дронов "Армата". Через несколько минут президент Украины Владимир Зеленский подтвердил ракетный удар РФ: он сказал, что был нанесен удар по Киевской области, но не упомянул о выставке. Тогда же глава Киевской областной государственной администрации уточнил, что россияне нанесли удар по частному полигону в Бучанском районе, но других подробностей не сообщил.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что в результате удара РФ по Киевской области 24 июля погибли 10 человек и около 100 получили ранения. Также он добавил, что возбуждено уголовное дело по статье о служебной халатности, повлекшей гибель людей.

Тем временем советник президента Сергей Бескрестнов прокомментировал событие под Киевом. Сначала советник написал, что с ним все в порядке, а затем уточнил, что его не было на мероприятии. Волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко написал в сети, что не стоит проводить публичные мероприятия в условиях баллистической угрозы со стороны РФ. При этом на портале ассоциации "Армада" размещены логотипы 14 компаний, входящих в ассоциацию и которые могли направить своих представителей и продукцию на выставку дронов.

Напоминаем, что Украинский совет оружейников сообщил, что принимал участие в выставке дронов, которая 24 июля подверглась удару со стороны РФ.