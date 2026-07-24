"Флеш" отреагировал на удар РФ, есть погибшие: последствия баллистической атаки на Киевщину (фото)

Российская Федерация нанесла удар по объектам в Киевской области, в результате чего погибли шесть человек, сообщил президент Владимир Зеленский. Обновление: на удар РФ отреагировал советник президента Сергей "Флеш" Бескрестнов, который разъяснил недоразумение относительно возможного присутствия в точке удара.

Заявление о последствиях баллистической атаки РФ по Киевской области появилось в Telegram-канале президента в 13:59, через полчаса после появления в СМИ информации о возможном ударе по выставке беспилотников "Армада". В мероприятии, вероятно, принимали участие представители индустрии беспилотных систем.

Зеленский опубликовал первые данные о жертвах ракетного удара РФ в Киевской области: точка попадания не указана. По предварительным данным, погибли шесть человек, есть "десятки" раненых. Глава государства опубликовал фото с места попадания: на них видны разрушенные здания и сожженные автомобили. В сети есть фото с окровавленными людьми, но Фокус их не публикует из этических соображений.

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Глава Киевской областной государственной администрации Руслан Олейник подтвердил нанесение удара со стороны РФ и сообщил, что больше всего пострадал Бучанский район.

"По предварительным данным, удар был нанесен по территории частного полигона, где проходили мероприятия. В настоящее время эта информация тщательно проверяется", — написал чиновник.

Удар по выставке дронов — подробности атаки 24 июля

На странице Сергея "Флеша" в Facebook появилось лаконичное сообщение о том, что с ним все в порядке. Под постом — более 2 тыс. реакций: люди шокированы происходящим, учитывая, что речь идет об открытом публичном мероприятии в условиях нехватки средств противоракетной обороны для защиты от РФ.

Удар по выставке дронов — первая реакция Бескрестнова из "Флеша" 24 июля Фото: Скриншот

Обновление. "Флеш" уточнил, что на самом деле не был на выставке дронов, а его пост — это информация для друзей и близких.

Удар по выставке дронов — уточнение Бескрестнова "Флеша" 24 июля Фото: Скриншот

Согласно сообщениям в сети, россияне могли нанести удар по выставке беспилотных аппаратов "Армада". На портале "Армады" указано, что это ассоциация производителей БПЛА, и приведены логотипы компаний — членов ассоциации. Среди них — TAF Industries, 3dTech, "Бандероль", Vyriy и другие. В соцсетях организаторов нет комментариев относительно удара 24 июля.

Удар по выставке дронов — члены ассоциации "Армада" Фото: Скриншот

Реакция на удар РФС по выставке дронов "Армада"

На это событие отреагировал волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко. В посте Стерненко упоминается трагедия в Чернигове, когда россияне нанесли удар по аналогичному мероприятию. Также он отметил, что россияне могли получить данные от аэроразведки, а также от агентов и из социальных сетей.

Удар по выставке дронов — реакция Стерненка на удар 24 июля Фото: Скриншот

Журналист Андрей Смолий опубликовал афишу мероприятия "Армады" и отметил, что о событии объявили публично. На афише указана дата, но нет сведений о месте проведения.

Удар по выставке дронов — афиша мероприятия "Армада" 24 июля Фото: Скриншот

На трагедию под Киевом отреагировал представитель Воздушных сил Юрий Игнат. В эфире телемарафона Игнат сказал, что ракета летела с севера, и напомнил, что в Вооруженных силах такие публичные мероприятия уже давно запрещены.

Отметим, что днем 24 июля основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact и участник боевых действий Боровик в эфире медиа "Апостроф" сообщил, что Россия нанесла удар по выставке дронов под Киевом. По его словам, были разрушения и погибшие.

Напоминаем, что Фокус писал об ударе РФ по Киевской области в полдень 24 июля: возможно, был нанесен удар 5–6 ракетами "Искандер" или "Цирконами".