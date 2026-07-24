"Флеш" отреагировал на удар РФ, есть погибшие: последствия баллистической атаки на Киевщину (фото)
Российская Федерация нанесла удар по объектам в Киевской области, в результате чего погибли шесть человек, сообщил президент Владимир Зеленский. Обновление: на удар РФ отреагировал советник президента Сергей "Флеш" Бескрестнов, который разъяснил недоразумение относительно возможного присутствия в точке удара.
Заявление о последствиях баллистической атаки РФ по Киевской области появилось в Telegram-канале президента в 13:59, через полчаса после появления в СМИ информации о возможном ударе по выставке беспилотников "Армада". В мероприятии, вероятно, принимали участие представители индустрии беспилотных систем.
Зеленский опубликовал первые данные о жертвах ракетного удара РФ в Киевской области: точка попадания не указана. По предварительным данным, погибли шесть человек, есть "десятки" раненых. Глава государства опубликовал фото с места попадания: на них видны разрушенные здания и сожженные автомобили. В сети есть фото с окровавленными людьми, но Фокус их не публикует из этических соображений.
Глава Киевской областной государственной администрации Руслан Олейник подтвердил нанесение удара со стороны РФ и сообщил, что больше всего пострадал Бучанский район.
"По предварительным данным, удар был нанесен по территории частного полигона, где проходили мероприятия. В настоящее время эта информация тщательно проверяется", — написал чиновник.
Удар по выставке дронов — подробности атаки 24 июля
На странице Сергея "Флеша" в Facebook появилось лаконичное сообщение о том, что с ним все в порядке. Под постом — более 2 тыс. реакций: люди шокированы происходящим, учитывая, что речь идет об открытом публичном мероприятии в условиях нехватки средств противоракетной обороны для защиты от РФ.
Обновление. "Флеш" уточнил, что на самом деле не был на выставке дронов, а его пост — это информация для друзей и близких.
Согласно сообщениям в сети, россияне могли нанести удар по выставке беспилотных аппаратов "Армада". На портале "Армады" указано, что это ассоциация производителей БПЛА, и приведены логотипы компаний — членов ассоциации. Среди них — TAF Industries, 3dTech, "Бандероль", Vyriy и другие. В соцсетях организаторов нет комментариев относительно удара 24 июля.
Реакция на удар РФС по выставке дронов "Армада"
На это событие отреагировал волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко. В посте Стерненко упоминается трагедия в Чернигове, когда россияне нанесли удар по аналогичному мероприятию. Также он отметил, что россияне могли получить данные от аэроразведки, а также от агентов и из социальных сетей.
Журналист Андрей Смолий опубликовал афишу мероприятия "Армады" и отметил, что о событии объявили публично. На афише указана дата, но нет сведений о месте проведения.
На трагедию под Киевом отреагировал представитель Воздушных сил Юрий Игнат. В эфире телемарафона Игнат сказал, что ракета летела с севера, и напомнил, что в Вооруженных силах такие публичные мероприятия уже давно запрещены.
Отметим, что днем 24 июля основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact и участник боевых действий Боровик в эфире медиа "Апостроф" сообщил, что Россия нанесла удар по выставке дронов под Киевом. По его словам, были разрушения и погибшие.
Напоминаем, что Фокус писал об ударе РФ по Киевской области в полдень 24 июля: возможно, был нанесен удар 5–6 ракетами "Искандер" или "Цирконами".