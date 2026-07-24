"Флеш" відреагував на удар РФ, є загиблі: наслідки балістичної атаки на Київщину (фото)

Російська Федерація вдарила по об'єктах у Київській області й загинуло шестеро людей, повідомив президент Володимир Зеленський. Оновлення: на удар РФ відреагував радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов, який роз'яснив непорозуміння щодо можливої присутності у точці удару.

Заява про наслідки балістичної атаки РФ по Київщину з'явилась у Telegram-каналі президента о 13:59, через пів години після інформації у медіа про можливий удар по виставці безпілотників "Армада". У заході, ймовірно, брали участь представники індустрії безпілотних систем.

Зеленський опублікував перші дані про жертв балістики РФ у Київській області: точка удару не вказана. Згідно з попередніми даними, загинуло шестеро людей і є "десятки" поранених. Глава держави опублікував фото з точки влучання: бачимо зруйновані будівлі та спалені автомобілі. У мережі є фото з закривавленими людьми, але Фокус їх не публікує з етичних міркувань.

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Глава Київської ОВА Руслан Олійник підтвердив удар РФ та повідомив, що найбільше постраждав Бучанський район.

"За попередньою інформацією, удару було завдано по території приватного полігону, де відбувалися заходи. Наразі ця інформація ретельно перевіряється" — написав посадовець.

Удар виставці дронів — деталі атаки 24 липня

На сторінці Facebook Сергія "Флеша" з'явилось лаконічне повідомлення, що з ним все гаразд. Під дописом — понад 2 тис. реакцій: люди шоковані подіями з огляду на те, що ідеться про відкритий публічний захід в умовах нестачі антибалістики для захисту від РФ.

Удар виставці дронів — перша реакція Бескрестнова "Флеша" 24 липня Фото: Скриншот

Оновлення. "Флеш" уточнив, що насправді не перебував на виставці дронів, а його допис — інформація для друзів та близьких.

Удар виставці дронів — пояснення Бескрестного "Флеша" 24 липня Фото: Скриншот

Згідно з повідомленнями у мережі, росіяни могли вдарити по виставку безпілотних засобів "Армада". У порталі "Армади" вказано, що це асоціація виробників БпЛА, і вказані логотипи компаній — членів асоціації. Серед них — TAF Industries, 3dTech, Бандероль, Vyriy тощо. У соцмережах організаторів немає коментарів щодо удару 24 липня.

Удар виставці дронів — члени асоціації "Армада" Фото: Скриншот

Реакція на удар РФС по виставці дронів "Армада"

На подію відреагував волонтер та громадський діяч Сергій Стерненко. У дописі Стерненка згадується трагедія у Чернігові, коли росіяни вдарили по аналогічному заходу. Також він зауважив, що росіяни могли отримати дані від аеророзвідки, і також від агентів та з соцмереж.

Удар виставці дронів — Стерненко про атаку на виставку 24 липня Фото: Скриншот

Журналіст Андрій Смолій опублікував афішу заходу "Армади" і зауважив, що подію анонсували публічно. На афіші вказана дата, але немає даних про місце проведення.

Удар виставці дронів — афіша "Армади" 24 липня Фото: Скриншот

На трагедію під Києвом відреагував представник Повітряних сил Юрій Ігнат. У ефірі телемарафону Ігнат сказав, що балістика летіла з півнячого напрямку і нагадав, що у Збройних силах такі публічні заходи вже давно заборонені.

Зазначимо, вдень 24 липня засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact та учасник бойових дій Боровик в ефірі медіа "Апостроф" повідомив, що відбувся удар РФ по виставці дронів під Києвом. З його слів, були руйнування та загиблі.

Нагадуємо, Фокус писав про удар РФ по Київській області опівдні 24 липня: міг статись удар 5-6 ракет "Искандер" чи "Цирконів".