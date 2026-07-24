Россия днем атаковала Киев баллистикой: в городе раздаются взрывы, — Кличко

В Киеве днём 24 июля раздались взрывы на фоне угрозы баллистического удара. В городе действуют силы противовоздушной обороны, а жителей призвали немедленно укрыться в убежищах.

На своей странице в Telegram мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице прогремели взрывы, и рассказал о работе сил ПВО. Он также призвал жителей города не покидать укрытия до окончания воздушной тревоги.

Около 11:30 Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического оружия с севера. Вскоре военные сообщили о нескольких высокоскоростных целях, направлявшихся на Киев, а затем уточнили, что ракеты движутся в направлении столицы. Кроме того, уже в 11:31 в Воздушных силах также сообщили о ракете в Черниговской области, которая двигалась курсом на Киевскую область.

Местный Telegram-канал "Киев ИНФО" уже опубликовал кадры с места, вероятно, одного из попаданий. На фото виден густой столб дыма. В сообщении отмечается, что, по предварительным данным, во время атаки было применено около 10 ракет различных типов.

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Фото дыма, возникшего в результате удара ВС РФ по Киеву 24 июля Фото: "Київ ІНФО" / Telegram

Кроме того, журналист Андрей Смолий в своём Telegram-канале предупредил, что ближайшие 20–30 минут остаются особенно опасными из-за риска повторных ударов, и призвал не пренебрегать мерами безопасности.

Напомним, что в результате массированной атаки ВС РФ на Киев 19 июля была повреждена станция метро "Лукьяновская". В результате взрывной волны были разрушены наземный вестибюль. Позже также стало известно, что это уже девятый случай повреждения станции "Лукьяновская" в результате российских обстрелов с начала полномасштабного вторжения.

Кроме того, Юрий Игнат пояснил, что атака на Киев в ночь на 19 июля стала одной из самых массированных баллистических атак на столицу за всё время полномасштабной войны. По его словам, это уже четвертый масштабный комбинированный удар с использованием большого количества баллистических ракет за последние 35 суток — ранее Россия атаковала Киев 15 июня, 2 июля и 6 июля.