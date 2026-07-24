Знесло будинки біля полігону: з'явились кадри з наслідками удару РФ по Київщині (відео)

У населеному пункті Бучанського району Київської області, по якому вдарила російська балістика 24 липня, зруйновано десятки будинків, показали відео з мережі. У кадр потрапили потрощена вулиця, на якій палають будинки, паркани та машини. Які наслідки російської атаки для місцевості, поруч з якою могла відбуватись виставка дронів "Армада"?

Нові кадри з місця удару РФ 24 липня з'явились у Telegram-каналі "Реальний Київ" близько 15 год, через кілька годин після балістичної атаки. Запис зробили у час, коли над руїнами ще здіймались стовпи диму та горіли рештки речей. Чути, як тріщить полум'я, та як перегукують люди, які займаються рятувальними роботами. У каналі опублікували пів десятка записів. Кожен показав фрагмент вулиці у невказаному населеному пункті, ймовірно, у Бучанському районі.

На першому відео з точки удару РФ по полігону — заасфальтована вулиця та паркан з червоної цегли, який тягнеться у лівій частині кадру. Цей же фрагмент місцевості з наслідками раніше з'явився у каналі президента. Вулиця засипана залишками будматеріалів та металевих конструкцій. Коли камера обертається, бачимо напівзруйнований рожевий будинок, дим, відкрите полум'я, спалену машину. Кадри з іншого ракурсу демонструють випалену вулицю, на якій стоять 4-5 почорнілих та розплавлених машин. Також оператор показує стовп чорному диму над будинками та пів десятка людей, які розбирають завали.

Відео дня

У мережі не вказали, який саме населений пункт Бучанського району постраждав від удару РФ по виставці дронів 24 липня. Повітряні сили на офіційних ресурсах поки не інформували про деталі балістичної атаки, але у телемарафоні з'явився коментар представника Повітряного командування Юрія Ігната. Зі слів Ігната, ЗС РФ запустили три балістичні ракети, а засоби ППО перехопили одну: "дві, на жаль, влучили".

Удар по виставці дронів — що сталось 24 липня

Зазначимо, вдень 24 липня Фокус писав про повітряну атаку РФ на Київ та Київську область та про удар по виставці дронів. Спершу у мережі з'явилась інформація про звуки вибухів над столицею. Згодом представник збройної компанії у телеефірі заявив, що росіяни влучили по виставці дронів "Армата". За кілька хвилин президент України Володимир Зеленський підтвердив балістичну атаку РФ: сказав, що був удар по Київщині, але не згадав про виставку. Тоді ж глава Київської ОВА уточнив, що росіяни вдарили по приватному полігону в Бучанському районі, але інших деталей не надав.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що внаслідок удару РФ по Київщині 24 липня загинуло 10 людей і близько 100 отримали поранення. Також він додав, що відкрили кримінальне провадження за статтею про службову недбалість, яка призвела до загибелі людей.

Тим часом радник президента Сергій Бескрестнов прокоментував подію під Києвом. Спершу радник написав, що з ним усе гаразд, а потім уточнив, що його не було на заході. Волонтер та громадський діяч Сергій Стерненко написав у мережі, що не варто проводити публічні заходи в умовах балістичної загрози РФ. При цьому на порталі асоціації "Армада" — логотипи 14 компаній, які входять в асоціацію та могли послати представників та вироби на виставку дронів.

Нагадуємо, Українська рада зброярів повідомила, що брала участь у виставці дронів, яка потрапила під удар РФ 24 липня.