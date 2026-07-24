Місце проведення не розголошували: у Раді зброярів відреагували на удар РФ по виставці дронів

Українська рада зброярів підтвердила, що російські війська завдали ракетного удару по локації в Київській області, де перебували представники української оборонної індустрії. За даними організації, внаслідок атаки є загиблі та поранені, а інформація про місце проведення заходу заздалегідь публічно не розголошувалася.

На сторінці у Facebook Української ради зброярів підтвердили удар росіян по локації, де перебували представники української оборонної індустрії.

У повідомленні зазначається, що внаслідок російського ракетного удару є загиблі та постраждалі. В організації висловили співчуття рідним і близьким загиблих, а також побажали якнайшвидшого одужання пораненим.

В Українській раді зброярів наголосили, що інформація про точне місце перебування учасників заходу публічно не поширювалася. Наразі всі обставини атаки встановлюють компетентні органи.

"На жаль, є загиблі та поранені. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих та бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим. Інформація про точне місце перебування учасників публічно не поширювалася", — йдеться в дописі.

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Українська рада зброярів підтвердила удар РФ по локації на Київщині, де перебували представники оборонної індустрії. Фото: Скриншот

Також в організації закликали громадян утриматися від поширення фотографій і відео з місця удару, геолокації, інформації про постраждалих, компанії-учасниці чи інших деталей, які можуть зашкодити людям, роботі Сил оборони або перебігу слідства.

Крім того, в Українській раді зброярів уточнили, що не були організатором заходу. Водночас там повідомили, що підтримують постійний зв'язок із колегами та надають їм необхідну допомогу.

Водночас президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Київщині триває рятувальна операція після російського ракетного удару. За його словами, станом на цей час відомо про десятки постраждалих і щонайменше шістьох загиблих. Президент зазначив, що всі обставини трагедії та доля людей ще з'ясовуються, а на місці працюють рятувальники та всі необхідні екстрені служби.

Варто зауважити, що першим про цей удар повідомив засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact та учасник бойових дій Валерій Боровик. За його словами, російські війська завдали удару по одному з полігонів, де проходила виставка озброєння, ймовірно, цілеспрямовано під конкретний захід. Боровик також підтвердив, що внаслідок атаки є загиблі та руйнування, однак зазначив, що деталі мають оприлюднити офіційні органи.

До цієї інформації, мер Києва Володимир Кличко повідомив, що 24 липня російські війська вдень завдали балістичного удару по Києву та Київській області. Після оголошення повітряної тривоги в столиці пролунали вибухи.

Також Фокус писав, що під час російського удару на місці міг перебувати радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов ("Флеш") та інші представники індустрії безпілотних систем. Водночас речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що балістична ракета летіла з північного напрямку, а також нагадав, що проведення подібних публічних заходів за участю військових у Збройних силах давно заборонене.