Место проведения не разглашалось: в Совете оружейников отреагировали на удар РФ по выставке дронов

Украинский совет оружейников подтвердил, что российские войска нанесли ракетный удар по объекту в Киевской области, где находились представители украинской оборонной промышленности. По данным организации, в результате атаки есть погибшие и раненые, а информация о месте проведения мероприятия заранее публично не разглашалась.

На странице Украинского совета оружейников в Facebook подтвердили удар россиян по объекту, где находились представители украинской оборонной промышленности.

В сообщении отмечается, что в результате российского ракетного удара есть погибшие и пострадавшие. В организации выразили соболезнования родным и близким погибших, а также пожелали скорейшего выздоровления раненым.

В Украинском совете оружейников подчеркнули, что информация о точном месте нахождения участников мероприятия публично не распространялась. В настоящее время все обстоятельства нападения выясняют компетентные органы.

"К сожалению, есть погибшие и раненые. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Информация о точном месте нахождения участников публично не распространялась", — говорится в сообщении.

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Украинский совет оружейников подтвердил нанесение РФ удара по объекту в Киевской области, где находились представители оборонной промышленности. Фото: Скриншот

Кроме того, в организации призвали граждан воздержаться от распространения фотографий и видео с места удара, геолокации, информации о пострадавших, компаниях-участницах или других деталей, которые могут нанести ущерб людям, работе Сил обороны или ходу следствия.

Кроме того, в Украинском совете оружейников уточнили, что не были организаторами мероприятия. В то же время там сообщили, что поддерживают постоянную связь с коллегами и оказывают им необходимую помощь.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Киевской области продолжается спасательная операция после российского ракетного удара. По его словам, на данный момент известно о десятках пострадавших и как минимум шести погибших. Президент отметил, что все обстоятельства трагедии и судьба людей еще выясняются, а на месте работают спасатели и все необходимые экстренные службы.

Стоит отметить, что первым об этом ударе сообщил основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact и участник боевых действий Валерий Боровик. По его словам, российские войска нанесли удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения, вероятно, целенаправленно под конкретное мероприятие. Боровик также подтвердил, что в результате атаки есть погибшие и разрушения, однако отметил, что подробности должны обнародовать официальные органы.

В связи с этой информацией мэр Киева Владимир Кличко сообщил, что 24 июля днём российские войска нанесли баллистический удар по Киеву и Киевской области. После объявления воздушной тревоги в столице раздались взрывы.

Также Фокус сообщал, что во время российского удара на месте мог находиться советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов ("Флеш") и другие представители индустрии беспилотных систем. В то же время пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что баллистическая ракета летела с севера, а также напомнил, что проведение подобных публичных мероприятий с участием военных в Вооруженных силах давно запрещено.