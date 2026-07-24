Удар по виставці дронів: зросла кількість загиблих та відомо про 100 поранених, — прокуратура

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про наслідки удару Росії по Бучанському району під Києвом, де, згідно з даними ЗМІ, могла проходити виставка дронів "Армада". Через три години після атаки балістики відомо про 10 загиблих: кількість зросла після першої заяви президента Володимира Зеленського. Що відбулось під Києвом під час удар десятка ракет РФ?

Інформація про кількість постраждалих внаслідок удару росіян по Київщині може змінитись, ідеться у заяві генерального прокурора Руслана Кравченка. Станом на 14:49 — це 10 загиблих та понад 100 поранених.

Кравченко написав, що відкрити кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу. Перша стаття — це ст. 438, тобто "за воєнні злочини". Друга — це ч. 3 ст. 367: службова недбалість, яка призвела до загибелі людей (можливе покарання — від тюрми на 5-10 років до штрафу 85 тис. грн. Також наголошується, що проведуть розслідування та встановлять усі деталі організації заходу, у тому числі — як вирішувались заходи безпеки.

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"Слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу, хто погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені та чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану", — написав генеральний прокурор.

Удар по виставці дронів — Кравченко про удар по полігону 24 липня Фото: Скриншот

Повітряні сили ЗСУ поки не інформували, скільки балістичних ракет використала РФ для удару 24 липня та яку кількість збили засобами ППО.

Удар по виставці дронів — деталі атаки 24 липня

Вдень 24 липня у Києві та Київській області пролунав сигнал повітряної тривоги після попередження Повітряних сил про удар балістики. Кияни та жителі області почули близько 10 вибухів. Згодом стало відомо про можливий удар РФ по виставці дронів "Армада", у якому брали участь виробники БпЛА. Про виставку розповів засновник компанії First Contact Валерій Боровик. З його слів, було багато загиблих та поранених. На порталі Асоціації виробників безпілотних систем та супутніх технологій "Армада" є перелік українських компаній, які є членами цієї спільноти. Серед них — виробники зброї TAF Industies, Vyriy та інші.

Через кілька хвилин з'явилась заява президента Володимира Зеленського. Глава держави підтвердив удар РФ по Київщині, але не уточнив, що саме стало ціллю атаки. Згідно з відомими на той час даними, загинуло шестеро людей. Президент опублікував фото ДСНС з місця трагедії: бачимо потрощені будинки та вщент вигорілі авто. Тоді ж з'явилась заява радника президента Сергія "Флеша" Бескрестного: спершу була інформація про його участь у виставці, але згодом він її спростував. Глава Київської ОВА повідомив, що росіяни вдарили по Бучанському району під Києвом.

Нагадуємо, Українська асоціація зброярів підтвердила, що її представники були на виставці дорнів під час удару РФ 24 липня: уточнили, як відбувалась організація цього публічного заходу.