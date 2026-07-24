Удар по выставке дронов: число погибших возросло, известно о 100 раненых, — прокуратура

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о последствиях удара России по Бучанскому району под Киевом, где, согласно данным СМИ, могла проходить выставка дронов "Армада". Через три часа после атаки баллистиков стало известно о 10 погибших: число погибших увеличилось после первого заявления президента Владимира Зеленского. Что произошло под Киевом во время удара десятком ракет РФ?

Информация о количестве пострадавших в результате удара российских войск по Киевской области может измениться, говорится в заявлении генерального прокурора Руслана Кравченко. По состоянию на 14:49 — 10 погибших и более 100 раненых.

Кравченко написал, что необходимо возбудить уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса. Первая статья — это ст. 438, то есть "за военные преступления". Вторая — это ч. 3 ст. 367: служебная халатность, повлекшая гибель людей (возможное наказание — от лишения свободы на 5–10 лет до штрафа в размере 85 тыс. грн. Также отмечается, что будет проведено расследование и установлены все детали организации мероприятия, в том числе — как решались вопросы безопасности.

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"Следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, кто согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения", — написал генеральный прокурор.

Удар по выставке дронов — Кравченко о ударе по полигону 24 июля Фото: Скриншот

Воздушные силы ВСУ пока не сообщили, сколько баллистических ракет использовала РФ для нанесения удара 24 июля и сколько из них было сбито средствами ПВО.

Удар по выставке дронов — подробности атаки 24 июля

Днём 24 июля в Киеве и Киевской области прозвучал сигнал воздушной тревоги после предупреждения Военно-воздушных сил о баллистическом ударе. Киевляне и жители области услышали около 10 взрывов. Впоследствии стало известно о возможном ударе РФ по выставке дронов "Армада", в которой принимали участие производители БПЛА. О выставке рассказал основатель компании First Contact Валерий Боровик. По его словам, было много погибших и раненых. На портале Ассоциации производителей беспилотных систем и сопутствующих технологий "Армада" есть перечень украинских компаний, являющихся членами этого сообщества. Среди них — производители оружия TAF Industies, Vyriy и другие.

Через несколько минут появилось заявление президента Владимира Зеленского. Глава государства подтвердил удар РФ по Киевской области, но не уточнил, что именно стало целью атаки. Согласно известным на тот момент данным, погибли шесть человек. Президент опубликовал фото ГСЧС с места трагедии: на них видны разрушенные дома и полностью выгоревшие автомобили. Тогда же появилось заявление советника президента Сергея "Флеша" Бескрестного: сначала появилась информация о его участии в выставке, но впоследствии он её опроверг. Глава Киевской ОВА сообщил, что россияне ударили по Бучанскому району под Києвом.

Напоминаем, что Украинская ассоциация оружейников подтвердила, что её представители находились на выставке "Дорн" во время удара РФ 24 июля: они уточнили, как проходила организация этого публичного мероприятия.