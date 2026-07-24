Не полігон, а спорткомплекс: Ігнат уточнив деталі влучання "Іскандерів"/С-400 по Київщині (відео)

Начальник управління комунікацій командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що під удар Російської Федерації 24 липня не потрапляв військовий полігон. Натомість росіяни влучили по цивільному об'єкту — по приватному спортивному комплексу поруч з приватною забудовою. По Київщині летіло три балістичних ракети типу "Искандер-М"/С-400. Які особливості російської атаки та чому так багато поранених?

Вдень 24 липня росіяни атакували відразу два регіони України — Київщину та Одещину, сказав Ігнат в ефірі телеканалу "Новини Live". У Київській області справді сталось два влучання балістики, але ідеться про цивільний об'єкт, а не полігон ЗСУ. Киянам загрожували ракети "Искандер-М"/С-400, а одеситам — ракети "Оникс". На питання щодо проведення збройної виставки, яка могла постраждати від удару РФ, представник командування відповів, що у цьому напрямку слід "робити банальний порядок".

Удар по виставці дронів — коментар Юіря Ігната див. з 7:08:47

"Це не полігон, це спортивний комплекс, він приватний і до військових відношення не має. Щодо того, що там проводилося, то вже будуть розбиратися, яким чином це все відбулося. Але це не полігон, одразу скажу, що до збройних сил не має відношення", — наголосив Ігнат.

Відео дня

Ведучий поцікавився у представника повітряного командування, чи могли росіяни використати ракету "Искандер-М" з касетною бойовою частиною, оскільки є понад 100 поранених. У відповідь Ігнат пояснив, що висновки мають зробити у Київському інституті судової експертизи. Водночас, росіяни могли використати і ракету С-400, додав військовий. З його слів, ця зброя призначена для збиття повітряних цілей і містить велику кількість уражаючих елементів, які можуть причинити значну кількість жертв при ударі по наземних цілях.

"[С-400] може призвести до таких от серйозних наслідків, коли тисячі таких фрагментів будуть розлітатися в різні боки", — додав він.

Удар по виставці дронів — деталі

Повітряні сили ЗСУ о 16:49 оприлюднили інформацію про російську повітряну атаку 24 липня. Командування повідомило, що ЗС РФ вдарили по Києву трьома балістичними ракетами: система ППО збила одну, а дві влучили на Київщині. Одесі загрожувало дві ракети, але вони не досягли цілей. Крім того, ворог запустив понад 90 дронів, третина яких — реактивні "Шахеди": збили 81 БпЛА

Удар по виставці дронів — Повітряні сили про атаку РФ 24 липня Фото: Повітряні сили ЗСУ

Глава Київської ОВА оновив інформацію про атаку РФ 24 липня. У попередньому повідомленні ішлося про те, що найбільше від російської балістики постраждав Бучанський район Київської області. У новому дописі ідеться про те, що у невказаному населеному пункті постраждало 27 приватних будинків та 44 машини. Крім того, можуть оновитись дані про кількість загиблих та постраждалих, оскільки рятувальні роботи ще тривають, сказав чиновник.

Зазначимо, вдень 24 липня стало відомо про удар балістики РФ по Києву та Київській області, при цьому місцеві жителі нарахували близько 10 вибухів. Згодом представники сфери ВПК повідомили, що росіяни атакувати виставку дронів, яку проводила асоціація "Армада". Президент України Володимир Зеленський підтвердив удар РФ та повідомив про понад сотню постраждалих.

Нагадуємо, у мережі з'явились нові кадри удару по будинках поруч з виставкою зброї: відео показали спалені будинки та авто.