ЗС РФ знищили 200 АЗС за місяць: яка загроза для тилу за 1000 км від фронту, — експерт (відео)

Протягом останнього місяця Збройні сили Російської Федерації підірвали 200 з 5000 автозаправних станцій України, повідомив паливний експерт. При цьому влучання відбуваються не лише на прифронтовій території, а навіть в тилових регіонах. Що відбувається з мережею АЗС, які стали ціллю для російських ударів?

Російський дрон-камікадзе "Шахед" може долетіти навіть до Мукачево, розташованого далеко в тилу, сказав експерт Дмитро Льоушкін в ефірі медіа "Новини Live". Про реальну загрозу свідчать інтенсивність повітряних атак ЗС РФ. Росіяни можуть в одній атаці використати, в середньому, 300 БпЛА, частину зіб'ють, але частина все ж долетить до цілей, розташованих далеко в глибині України, зауважив він.

Удари по АЗС — коментра Льоушкіна див. з 26:20

Льоушкін відповів на питання ведучого, який цікавився цінами на пальне (яке ростиме через війну в Ірані) та чергами на заправках через дефіцит. Ведучий зачепив тему ударів РФ по АЗС і те, що найближчим часом, за оцінкою міністра економіки Олексія Соболєва, дефіциту палива не буде. Тим часом росіяни вибивають заправки під Запоріжжям, Сумами, Черніговом, Харковом, Ізюмом і навіть під Полтавою. Льоушкін пояснив, що Україна, створюючи черги на заправках у РФ, незабаром матиме такий же результат у себе. При цьому він провів паралель з ударами України по Новоросійську і наступними атаками росіян на зерновий коридор. Експерт навів дані про кількість знищених заправок — 200 з 5000, які існують в Україні: "мінус" 4% за місяць. З його слів, проблеми з дефіцитом пального можуть з'явитись вже через пів року, якщо РФ битиме у цьому ж темпі або посилить удари.

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"Це за перший місяць, і це прогресує. ППО над кожною АЗС не поставиш. За моїми розрахунками, пів року буде до достатньо. На Google картах всі АЗС, координати всі є, тому немає жодних питань знайти координати всіх 5 000 АЗС", — сказав Льоушкін.

Експерт також нагадав, що були прильоти по тилових АЗС — у Пирятині, у Кривому Розі, та припустив, що "Шахед" РФ може долетіти і до Мукачево. Льоушкін не пояснив, як можна було б розв'язати цю проблему, але зауважив, що "запобігати цьому слід на системному рівні". З його слів, бензин в Україні буде, але питання полягатиме в тому, що бензовози не захочуть їхати, наприклад, до Запоріжжя.

"У росіян є проблема, де купити, а у нас буде проблема, як продати", — підсумував він.

Щодо цін на пальне експерт зауважив, що вона зростатиме, і це залежить, серед іншого, від відновлення бойових дій у Перській затоці. Також пролунав прогноз про зростання ціни на 3 грн, але це станеться не найближчим часом.

Удари по АЗС — деталі

Зазначимо, Фокус писав про серію ударів по АЗС, які протягом останніх тижнів провели ЗС РФ. Серія російських атак почалась ще у травні 2026 року. Харківська ОВА повідомила про атаку на вісім заправок протягом двох днів. При цьому міський голова Харкова Ігор Терехов зауважив, що росіяни вдарили по газових заправках і закликав власників мережі захистити важливе обладнання та працівників.

Тим часом у липні, коли постала проблема з винищенням заправок на прифронтових територіях, співзасновник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк запропонував метод боротьби з можливим дефіцитом пального. На його думку, слід скасувати ліцензування цього виду діяльності і максимально децентралізувати мережу.

Нагадуємо, 8 липня з'явився матеріал про удари РФ по АЗС і про те, які це може мати наслідки для українців.