ВС РФ уничтожили 200 АЗС за месяц: в чем угроза для тыла в 1000 км от фронта, — эксперт (видео)

За последний месяц Вооруженные силы Российской Федерации взорвали 200 из 5000 автозаправочных станций Украины, сообщил эксперт по топливу. При этом удары наносятся не только на прифронтовой территории, но даже в тыловых регионах. Что происходит с сетью АЗС, ставших мишенью для российских ударов?

Российский дрон-камикадзе "Шахед" может долететь даже до Мукачево, расположенного далеко в тылу, заявил эксперт Дмитрий Леушкин в эфире медиа "Новости Live". О реальной угрозе свидетельствует интенсивность воздушных атак ВС РФ. Россияне могут за одну атаку задействовать, в среднем, 300 БПЛА, часть из них будет сбита, но часть все же долетит до целей, расположенных глубоко на территории Украины, отметил он.

Нападения на АЗС — комментарий Леушкина см. с 26:20

Леушкин ответил на вопрос ведущего, который поинтересовался ценами на топливо (которые будут расти из-за войны в Иране) и очередями на заправках из-за дефицита. Ведущий затронул тему ударов РФ по АЗС и то, что в ближайшее время, по оценке министра экономики Алексея Соболева, дефицита топлива не будет. Между тем россияне обстреливают заправки под Запорожьем, Сумами, Черниговом, Харьковом, Изюмом и даже под Полтавой. Леушкин пояснил, что Украина, вызывая очереди на заправках в РФ, вскоре получит такой же результат у себя. При этом он провел параллель с ударами Украины по Новороссийску и последующими атаками россиян на зерновой коридор. Эксперт привел данные о количестве уничтоженных заправок — 200 из 5000, существующих в Украине: "минус" 4% за месяц. По его словам, проблемы с дефицитом топлива могут возникнуть уже через полгода, если РФ будет наносить удары в том же темпе или усилит их.

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"Это за первый месяц, и ситуация развивается. Невозможно установить ПВО над каждой АЗС. По моим расчетам, полугода будет вполне достаточно. На картах Google есть все АЗС, координаты всех указаны, поэтому нет никаких проблем с поиском координат всех 5 000 АЗС", — сказал Леушкин.

Эксперт также напомнил, что были нанесены удары по тыловым АЗС — в Пырятине и в Кривом Роге, — и предположил, что "Шахед" РФ может долететь и до Мукачево. Леушкин не объяснил, как можно было бы решить эту проблему, но отметил, что "предотвращать это следует на системном уровне". По его словам, бензин в Украине будет, но вопрос будет заключаться в том, что бензовозы не захотят ехать, например, в Запорожье.

"У россиян проблема с тем, где купить, а у нас будет проблема с тем, как продать", — подытожил он.

Что касается цен на топливо, эксперт отметил, что они будут расти, и это зависит, в частности, от возобновления боевых действий в Персидском заливе. Также прозвучал прогноз о росте цены на 3 грн, но это произойдет не в ближайшее время.

Нападения на АЗС — подробности

Отметим, что Фокус писал о серии ударов по АЗС, нанесённых в течение последних недель Вооружёнными силами РФ. Серия российских атак началась ещё в мае 2026 года. Харьковская областная государственная администрация сообщила об атаке на восемь заправок в течение двух дней. При этом мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что россияне нанесли удары по газовым заправкам, и призвал владельцев сети защитить важное оборудование и сотрудников.

Между тем в июле, когда возникла проблема с уничтожением заправок на прифронтовых территориях, соучредитель "Новой почты" Владимир Поперешнюк предложил способ борьбы с возможным дефицитом топлива. По его мнению, следует отменить лицензирование этого вида деятельности и максимально децентрализовать сеть.

Напоминаем, что 8 июля появилась статья об ударах РФ по АЗС и о том, какие последствия это может иметь для украинцев.