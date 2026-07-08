Россия продолжает наносить удары по логистической инфраструктуре Украины, атакуя склады, сортировочные центры и терминалы крупных компаний. В то же время всё острее встаёт вопрос: как бизнесу удаётся поддерживать бесперебойную работу сети и ощущают ли последствия таких атак обычные украинцы.

Украинские предприятия подвергаются массированным атакам противника. Так, 7 июля в результате обстрела был поврежден сортировочный терминал "Новой почты" в Кривом Роге. Ранее российский ударный дрон поразил распределительный центр корпорации АТБ в Днепре. Россия выводит из строя и украинские АЗС.

Фокус выяснил, как работает бизнес в условиях регулярных атак и в какой помощи со стороны государства он нуждается.

"Новая почта" — очередной удар

Как сообщили в компании, во время вражеского удара 7 июля все сотрудники находились в укрытиях, оборудованных на территории логистического объекта, поэтому никто не пострадал. На запрос Фокуса в пресс-службе "Новой почты" отметили, что отдельные детали работы после атак компания не комментирует, поскольку придерживается максимально возможного режима молчания. В то же время заверили, что логистические процессы остаются непрерывными.

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"Несмотря на атаку, мы обеспечиваем непрерывность логистических процессов и держим все под контролем. За годы полномасштабной войны мы создали систему, которая позволяет оперативно реагировать на подобные вызовы. Компания уже задействовала резервные логистические схемы, поэтому в настоящее время доставка отправлений осуществляется без существенных изменений, а сеть работает в штатном режиме", — говорится в официальном заявлении компании.

Что будет с посылками клиентов

В "Новой почте" подчеркнули, что клиентам, чьи посылки были повреждены или уничтожены в результате атаки, будет возмещена полная заявленная стоимость.

"Мы возместим клиентам утраченные посылки. "Новая почта", как и всегда, берет на себя полную ответственность и компенсирует клиентам 100 % заявленной стоимости посылок, пострадавших в результате атак. Мы самостоятельно свяжемся с каждым владельцем поврежденной посылки для оформления выплат", — сообщили в компании.

Отметим, что нападение на терминал в Кривом Роге стало уже не первым для "Новой почты" за последние дни. 6 июля в результате утреннего удара был поврежден сортировочный терминал компании в Днепре, обошлось без погибших и пострадавших. 5 июля российские войска разрушили сортировочный терминал "Новой почты" в Черниговской области. А 3 июля во время атаки дронов на Запорожье было повреждено отделение №7 компании, тогда погиб 50-летний водитель компании-перевозчика.

Какие компании уже пострадали от атак со стороны РФ

"Новая почта" — не единственная компания, которая столкнулась с последствиями российских ударов по логистической инфраструктуре. В последние месяцы под удары попадают крупные склады, распределительные центры и объекты, от которых зависит поставка товаров в различные регионы Украины.

В частности, 3 июня российский ударный дрон поразил распределительный центр корпорации АТБ в Днепре. В результате атаки был серьезно поврежден один из крупнейших логистических комплексов сети — мультитемпературный распределительный центр класса "А" площадью 37,5 тыс. кв. м, который обеспечивал снабжение примерно 300 магазинов АТБ в Днепропетровской и Запорожской областях.

Компания приступила к перераспределению логистических потоков между другими распределительными центрами, чтобы свести к минимуму влияние атаки на поставки товаров.

Еще один пример — логистический центр компании "Клевер Сторс" в Луцке, который также получил значительные повреждения в результате российской атаки. По данным компании, было утрачено около 75% складской инфраструктуры. Повреждения затронули складские помещения, которые использовались для обеспечения работы сетей маркетов "Сими" и "Сим23".

Вместо крупных складов — резервные хабы

Системные атаки на логистическую инфраструктуру заставляют компании пересматривать принципы организации поставок. Если раньше главной целью было сокращение затрат и концентрация запасов в крупных логистических центрах, то теперь приоритетом стала непрерывность работы даже в случае повреждения отдельных объектов.

Именно поэтому бизнес все чаще отказывается от модели одного центрального склада в пользу сети региональных хабов. При этом компании резервируют дополнительные складские площади, дублируют маршруты перевозок и могут оперативно перераспределять товарные потоки между различными регионами.

"Вместо того чтобы хранить все в Киеве, как это было до 2022 года, они делят один большой склад на разные регионы: теперь у них есть, например, меньший склад в Киеве, склад во Львове и, например, в Днепре", — пояснил коммерческий директор девелоперской компании Alterra Group Геннадий Гриненко в комментарии РБК-Украина .

По его словам, такая модель обходится бизнесу дороже, однако позволяет быстрее реагировать на риски безопасности и поддерживать стабильную работу даже после российских атак.

Последствия удара по АЗС в Харьковской области Фото: ГСЧС

Украинские АЗС несут систематические потери

Как ранее сообщал Фокус, российская армия все чаще наносит удары по автозаправочным станциям и топливной инфраструктуре Украины. Под обстрелы регулярно попадают как инфраструктура заправок, так и нефтебазы, резервуары для хранения топлива и другие логистические объекты.

Участники рынка предупреждают, что главной проблемой становится не нехватка топлива, а возможность безопасно доставлять его потребителям.

Что говорит правительство

7 июля премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Кабмин совместно с представителями топливного рынка и профильными ведомствами провел координационное совещание по вопросам стабильного обеспечения страны топливом.

По ее словам, в настоящее время приоритетом является обеспечение топливом прифронтовых общин, а также бесперебойная работа критически важной инфраструктуры.

"Российские удары по АЗС становятся системной угрозой для безопасности людей и функционирования топливной инфраструктуры", — отметила Свириденко.

Она подчеркнула, что необходимые объемы топлива в Украине имеются, дефицита нет, а правительство уже работает над дополнительными мерами безопасности для автозаправочных станций в регионах, которые находятся под постоянной угрозой обстрелов.

Что говорят представители бизнеса и эксперты рынка

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн отмечает, что последние атаки свидетельствуют об изменении тактики российских войск. По его словам, всего за одну ночь были атакованы пять АЗС в Днепре и области. Под удар попали станции различных сетей, а в результате одного из обстрелов погибла сотрудница WOG.

В то же время удары наносятся уже не только по прифронтовым территориям.

"На прифронтовых районах уже пару месяцев царит ад, число подвергшихся нападению объектов исчисляется сотнями. Водители бензовозов отказываются туда ехать, потому что за машинами тоже охотятся", — сообщил Куюн.

Эксперт отмечает, что в настоящее время практически не осталось уцелевших крупных нефтебаз в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Херсонской областях.

Почему большие запасы могут стать новой проблемой

На фоне усиления атак правительство вновь вернулось к вопросу о внедрении системы минимальных запасов нефти и нефтепродуктов. В то же время Сергей Куюн считает, что именно сейчас наращивать крупные резервы опасно.

По его словам, крупные хранилища становятся очевидными целями для российских ударов, а обязательное накопление запасов может привести к значительным финансовым потерям операторов.

Эксперт также предупреждает, что выполнение новых требований может отразиться и на стоимости топлива.

"Система резервов нужна, но на минимальном уровне, который можно "распределить" по АЗС и небольшим хранилищам", — отмечает он.

По его мнению, компромиссом могла бы стать норма запасов на уровне около 6 % рынка, тогда как дальнейшее ужесточение требований в условиях войны создаст дополнительные риски.

Водители бензовозов отказываются работать

Об ухудшении ситуации говорит и основатель и генеральный директор группы логистических и транспортных компаний Prime Group Дмитрий Леушкин.

По его словам, всего за два дня российские FPV-дроны уничтожили три бензовоза, что существенно затруднило поставки топлива в отдельные регионы.

"Водители отказываются ехать даже за дополнительные деньги. Это проблема", — отметил Леушкин.

Он подтвердил, что уже возникают трудности с перевозкой топлива, в частности в направлении Харьковской области, а из-за постоянных атак бизнес все менее охотно инвестирует в восстановление поврежденных АЗС.

Чего ожидает рынок

Эксперты отмечают, что главным вызовом ближайших месяцев станет не наличие топлива как такового, а стабильность логистики и защита инфраструктуры. В то же время они подчеркивают, что даже во время весеннего кризиса украинский рынок смог избежать дефицита, поэтому ключевой задачей сейчас является обеспечение безопасных поставок топлива и развитие более защищенных, в частности подземных, хранилищ.