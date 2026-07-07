Цены на топливо в Украине 7 июля: сколько стоят бензин, дизель и автогаз, и что будет с АЗС из-за атак РФ

Сколько стоит бензин, дизельное топливо и автогаз на украинских АЗС по состоянию на 7 июля и какова ситуация на рынке топлива в Украине с учетом террористических атак на заправочные станции со стороны РФ. Читайте мнение эксперта Дмитрия Леушкина.

Армия РФ усиливает удары по топливной инфраструктуре Украины. Так, утром 7 июля враг в очередной раз нанес удар по АЗС в Харькове. Несмотря на это, на рынке топлива особых изменений не наблюдается. Крупные сети автозаправочных станций не пересматривали стоимость бензина, дизельного топлива и автогаза, а разница в ценах между премиальными и бюджетными операторами по-прежнему составляет более 10 грн за литр.

По данным Консалтинговой группы "А-95", цены на топливо 7 июля 2026 года в крупнейших сетях АЗС следующие:

Цены на топливо 7 июля 2026 года по данным Консалтинговой группы А-95 Фото: Фокус

Цены на бензин, дизельное топливо, автогаз: где дешевле

В то же время в региональных сетях топливо можно найти по более низким ценам. Так, бензин А-95 стоит от 67,99 грн/л, дизельное топливо — от 68,99 грн/л, а автогаз — от 36,49 грн/л.

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Самые высокие цены традиционно устанавливают премиальные сети:

OKKO,

WOG,

SOCAR.

В то же время самые низкие тарифы предлагают отдельные местные операторы, в частности:

БРСМ-Нафта,

Авантаж 7,

Brent Oil,

Фактор и другие в зависимости от региона.

Россия наносит удары по украинским АЗС: попадания в начале июля

Несмотря на стабильную ценовую ситуацию, российские войска всё чаще наносят удары по автозаправочным станциям и топливной инфраструктуре Украины. Под обстрелы регулярно попадают АЗС, нефтебазы, резервуары для хранения топлива и другие логистические объекты.

7 июля в Харькове российский FPV-дрон попал в АЗС Фото: ГСЧС

Так, 7 июля в Харькове российский FPV-дрон поразил АЗС в Шевченковском районе города, где после попадания возник пожар. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. По данным спасателей, в результате атаки загорелась топливораздаточная колонка. Пожар оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС. В результате вражеского удара пострадала женщина. У неё развилась острая стрессовая реакция.

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Ранее, 5 июля, РФ нанесла удар по АЗС в Изюме Харьковской области.

1 июля враг нанес утренний удар с помощью БПЛА "Молния" по АЗС в Индустриальном районе Харькова. Тогда у 60-летней женщины развилась острая стрессовая реакция.

Кроме того, в ночь на 1 июля россияне атаковали сразу пять АЗС в Днепропетровской области, в результате чего погибли и пострадали люди.

3 июля в Полтавской области армия РФ атаковала АЗС в Лубенском районе. Число пострадавших составило не менее 6 человек, в том числе ранения получила волонтер, гражданка Швеции. Также были повреждены оборудование, оконные стекла и автомобиль.

В тот же день в Днепропетровской области произошло попадание в АЗС в Криворожском районе. Тогда погиб один человек, а трое получили ранения.

В Сумской области произошло двойное нападение на АЗС. Известно о 7 раненых — среди них как женщины, так и мужчины.

В Черниговской области в тот же период суток враг атаковал АЗС, в результате чего пострадала операторша. В то же время благодаря импорту топлива из стран Европейского Союза, диверсифицированным маршрутам поставок и конкуренции между операторами локальные повреждения пока не приводят к дефициту топлива на общегосударственном уровне.

АЗС меняют режим работы из-за угрозы атак

В связи с усилением угрозы отдельные топливные сети начали менять режим работы. В частности, WOG ввела особый режим работы на части АЗС в столице, а также в Киевской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях.

Согласно новым правилам, такие автозаправочные станции не работают в ночное время — с 21:00 до 7:00, а при объявлении воздушной тревоги отпуск топлива временно приостанавливается из соображений безопасности работников и клиентов.

Эксперт предупредил о возможном кризисе в сфере розничной торговли топливом

Эксперт по топливу Дмитрий Леушкин считает, что в ближайшее время главной проблемой может стать не нехватка топлива, а работа самих автозаправочных станций: "Нас ждет кризис розничной торговли топливом (не путать с топливным кризисом). Если мы не решим эту проблему сейчас, то позже мы её обязательно решим, но это будет сложнее".

По словам эксперта, в Украине работает около 5 тыс. автозаправочных станций, причем примерно половина из них уже расположена в потенциально опасных районах. В дальнейшем, по его мнению, под угрозой могут оказаться практически все АЗС страны.

Лёушкин также заявил, что только за последний месяц по объектам топливной инфраструктуры было нанесено около 200 ударов, более сотни из которых, по его оценке, достигли своих целей.

"Существует риск полного обнуления нашей инфраструктуры розничной торговли топливом. Если первые случаи бизнес ещё как-то оперативно устранял, то теперь уже опускаются руки", — объясняет Дмитрий Леушкин.

Эксперт отмечает, что из-за постоянных атак становится всё сложнее находить персонал для работы на АЗС, а в некоторых регионах часть заправочных комплексов уже отказывается от круглосуточного режима работы. Если ситуация не изменится, к зиме проблемы могут только усугубиться.

В качестве одного из возможных вариантов решения ситуации Леушкин предлагает разрешить операторам временно переходить на мобильный формат торговли топливом.

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"Я предлагаю выдавать временные лицензии на мобильные АЗС только тем компаниям, у которых уже есть лицензии на стационарные заправки. Если у тебя есть лицензия на АЗС — ты можешь получить возможность торговать с колес, пока твоя стационарная простаивает", — отмечает Дмитрий Леушкин.

Эксперт также считает перспективной модель доставки топлива непосредственно потребителю с помощью небольших мобильных топливозаправщиков, которых можно будет вызвать через приложение или чат-бота.