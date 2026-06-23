АЗС снижают цены на дизельное топливо, но не полностью: почему топливо так медленно дешевеет

Цены на дизельное топливо в Украине продолжают снижаться, однако потенциал для дальнейшего удешевления ещё не исчерпан. Самое дешевое топливо 23 июня можно приобрести по цене 76,90 грн за литр, автогаз стоит 40,40 грн за литр, а бензин А-95 — 73,90 грн за литр. Подробности — далее.

Несмотря на заметное снижение стоимости дизельного топлива на автозаправочных станциях, розничный рынок пока не полностью отразил снижение оптовых цен и стоимости импортного топлива. Об этом говорит эксперт топливного рынка Владимир Омельченко.

По данным мониторинга Фокуса, по состоянию на 23 июня дизельное топливо в крупнейших сетях АЗС стоит 76,9–79,6 грн/л в зависимости от оператора.

Данные агрегаторов показывают, что с 20 по 23 июня снижение цен на АЗС продолжалось, но более медленными темпами, чем падение импортного паритета. В среднем по рынку за неделю дизельное топливо подешевело на 3–4 грн/л, тогда как импортный паритет снизился примерно на 6 грн/л. При этом отдельные сети снижали цены даже на 5 грн/л.

Відео дня

Таким образом, тенденция к снижению стоимости топлива в Украине сохраняется, ведь импортный паритет падает быстрее, чем розничные цены, поэтому удешевление топлива не сразу отражается на вывесках АЗС.

"Розничный рынок движется вниз, но с отставанием от оптового рынка и внешней ценовой базы", — отмечает при этом директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Топливо в Украине Фото: Unsplash

Могут ли цены на топливо продолжать снижаться

Еще есть возможность для снижения цен на топливо, считает энергетический эксперт и руководитель "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

По сравнению с пиковыми значениями цена на дизельное топливо уже снизилась более чем на 12 грн/л. Только на прошлой неделе сети снизили цены на 5 грн/л.

Он отмечает, что после скачка цен, вызванного обострением ситуации на Ближнем Востоке, украинские сети АЗС вернулись к постепенному снижению стоимости дизельного топлива.

"Пока что заметной динамики в отношении бензина не наблюдается. Почему? Давайте посмотрим на графики разницы между закупочной (таможенной стоимостью) и розничной ценой за время "иранского кризиса" (назовем это "грязной маржой", ведь в нее входят логистика, расходы на сбыт, некоторые налоги и, безусловно, прибыль). Видим, что этот показатель только в июне вышел на докризисный февральский уровень, когда рынок находился в состоянии покоя. То есть нет никаких сверхприбылей, которые могли бы объяснить торможение снижения цен. По бензину вообще провал по марже, поэтому он особо и не дешевеет. Экономику АЗС пока поддерживает дизель, что, впрочем, не мешает ему активно дешеветь", — объясняет Куюн.

Разница между закупочной стоимостью топлива и ценой на АЗС Фото: Consulting Group A-95

АМКУ отслеживает ситуацию на рынке топлива

Куюн прокомментировал ситуацию на топливном рынке после встречи представителей сетей АЗС с председателем Антимонопольного комитета Украины Павлом Кириленко. По его словам, АМКУ и Министерство энергетики продолжают внимательно следить за ситуацией на топливном рынке.

"В пятницу председатель АМКУ Павел Кириленко собрал представителей сетей автозаправочных станций, чтобы согласовать позиции по ситуации на топливном рынке", — отметил эксперт.

Он добавил, что Минэнерго уделяет первоочередное внимание контролю запасов топлива, тогда как АМКУ анализирует процесс формирования розничных цен.

Цена на дизельное топливо уже снизилась более чем на 12 грн

По оценке эксперта, в последние недели цены на дизельное топливо демонстрируют заметную динамику.

"По сравнению с пиковыми значениями цена на дизельное топливо уже снизилась более чем на 12 грн/л. Только на прошлой неделе сети снизили цены до 5 грн/л", — сообщил Куюн.

В то же время бензин дешевеет значительно медленнее. Эксперт связывает это со структурой продаж и уровнем маржи операторов АЗС.

По словам эксперта, разница между закупочной и розничной ценой на бензин только в июне вернулась к уровню, который наблюдался на рынке ещё до кризиса.

"Нет никаких сверхприбылей, которые могли бы объяснить замедление снижения цен. По бензину вообще наблюдается провал по марже, поэтому он и не дешевеет", — подчеркнул он.

Почему АЗС не спешат резко снижать цены

Одной из причин более медленного снижения цен на топливо эксперт называет большие запасы, накопленные весной.

По его словам, ещё в марте правительство рекомендовало поставщикам увеличить резервы из-за риска перебоев с поставками. К концу апреля запасы бензина и дизельного топлива фактически удвоились по сравнению с февралем.

Проблема заключается в том, что значительная часть этих объемов закупалась по высоким ценам.

По данным Куюна, средняя таможенная стоимость дизельного топлива в течение первых трёх недель июня составляла около 1223 долларов за тонну, или примерно 70,5 грн/л на границе.

С учетом доставки, сбытовых расходов и налоговых платежей себестоимость такого ресурса на АЗС приближается к 77 грн/л. Именно поэтому операторы, реализующие топливо из запасов, сформированных весной по более высоким ценам, не всегда могут оперативно снижать розничные цены.

Для сравнения: средняя цена дизельного топлива на украинских АЗС по состоянию на 22 июня составляла около 78,5 грн/л.

Война продолжает влиять на цены

Отдельным фактором, влияющим на экономику сетей АЗС, остаются потери от российских атак. По словам Куюна, одна из крупных сетей недавно потеряла нефтебазу с топливом на сумму около 1,5 млн долларов, а операторы в прифронтовых регионах регулярно сталкиваются с повреждениями инфраструктуры.

Важно

Цены на топливо: эксперт рассказал, сколько на самом деле должны стоить сейчас бензин и дизель

Такие потери также учитываются в расходах компаний и влияют на формирование розничных цен.

Что будет с ценами дальше

Ранее директор консалтинговой группы "А-95" отмечал, что потенциал для дальнейшего снижения цен на дизельное топливо ещё не исчерпан.

В то же время, как отмечает эксперт, оценивать рынок исключительно на основе мировых котировок нефти неправильно. На конечную цену влияют запасы, закупленные по старым ценам, логистика, расходы сетей и последствия войны для топливной инфраструктуры.

"При таком уровне конкуренции, количестве заправочных станций, источников поставок и логистических возможностей у такого рынка нет шансов работать по каким-либо другим правилам, кроме рыночных", — подытожил Куюн.

Тем временем в РФ назревает новый кризис. Там самолеты начали заправлять автомобильным бензином.