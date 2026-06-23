АЗС знижують ціни на дизель, але не повністю: чому пальне так повільно дешевшає

Ціни на дизельне пальне в Україні продовжують знижуватися, однак потенціал для подальшого здешевлення ще не вичерпаний. Найдешевше пальне 23 червня можна придбати по 76,90 грн за літр, автогаз коштує 40,40 грн за літр, а бензин А-95 — 73,90 грн за літр. Далі — докладніше.

Попри помітне падіння вартості дизпалива на автозаправках, роздрібний ринок поки що не повністю відіграв зниження гуртових цін та вартості імпортного ресурсу. Про це каже експерт паливного ринку Володимир Омельченко.

За даними моніторингу Фокусу, станом на 23 червня дизельне пальне в найбільших мережах АЗС коштує 76,9-79,6 грн/л залежно від оператора.

Дані агрегаторів показують, що з 20 до 23 червня зниження на АЗС продовжувалося, але повільніше, ніж падіння імпортного паритету. У середньому по ринку за тиждень дизель подешевшав на 3-4 грн/л, тоді як імпортний паритет знизився приблизно на 6 грн/л. Водночас окремі мережі зменшували ціни навіть на 5 грн/л.

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Тож тенденція до зниження вартості пального в Україні зберігається, адже імпортний паритет падає швидше за роздрібні ціни, тому здешевлення ресурсу не одразу відображається на стелах АЗС.

"Роздрібний ринок рухається вниз, але із запізненням щодо гурту та зовнішньої цінової бази", — водночас зазначає директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Пальне в Україні Фото: Unsplash

Чи можуть ціни на пальне знижуватися й надалі

Простір для зниження цін на пальне ще залишається, каже енергетичний експерт і керівник "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

З пікових значень ціна на дизель уже пішла більш ніж на 12 грн/л. Лише минулого тижня мережі поскидали до 5 грн/л.

Він зазначає, що після стрибка цін, спричиненого загостренням ситуації на Близькому Сході, українські мережі АЗС повернулися до поступового зниження вартості дизельного пального.

"Поки реально нема відчутної динаміки по бензинах. Чому? Дивимось на графіки різниці між закупівлею (митна вартість) й роздрібною ціною за час "іранської кризи" (назвемо це брудною маржею, адже там сидять логістика, витрати на збут, деякі податки та, безумовно, прибуток). Бачимо, що цей показник лише у червні вийшов на докризовий лютневий рівень, коли ринок перебував у спокої. Тобто немає ніяких овер заробітків, які могли б пояснювати гальмування зниження цін. По бензину взагалі провал по маржі, тому він особливо і не дешевшає. Економіку АЗС наразі підтримує дизель, що, втім, не заважає йому активно дешевшати", — пояснює Куюн.

Різниця між закупівельною вартістю пального та ціною на АЗС Фото: Consulting Group A-95

АМКУ моніторить ситуацію на ринку пального

Куюн прокоментував ситуацію на паливному ринку після зустрічі представників мереж АЗС з головою Антимонопольного комітету України Павлом Кириленком. За його словами, АМКУ та Міністерство енергетики продовжують уважно стежити за ситуацією на паливному ринку.

"У п'ятницю голова АМКУ Павло Кириленко зібрав представників мереж автозаправних станцій, щоб звірити годинники щодо ситуації на паливному ринку", — зазначив експерт.

Він додав, що Міненерго зосереджене насамперед на контролі запасів пального, тоді як АМКУ аналізує процес формування роздрібних цін.

Дизель уже здешевшав на понад 12 грн

За оцінкою експерта, останніми тижнями дизельне пальне демонструє помітну цінову динаміку.

"З пікових значень ціна на дизель уже пішла більш ніж на 12 грн/л. Лише минулого тижня мережі поскидали до 5 грн/л", — повідомив Куюн.

Водночас бензин дешевшає значно повільніше. Експерт пов’язує це зі структурою економіки продажів та рівнем маржі операторів АЗС.

За словами експерта, різниця між закупівельною та роздрібною ціною бензину лише у червні повернулася до рівня, який був на ринку ще до кризи.

"Немає ніяких надприбутків, які могли б пояснювати гальмування зниження цін. По бензину взагалі провал по маржі, тому він особливо і не дешевшає", — наголосив він.

Чому АЗС не поспішають різко знижувати ціни

Однією з причин повільнішого здешевлення пального експерт називає великі запаси, сформовані навесні.

За його словами, ще у березні уряд рекомендував постачальникам збільшити резерви через ризики перебоїв із постачанням. До кінця квітня запаси бензину та дизеля фактично подвоїлися порівняно з лютим.

Проблема полягає в тому, що значна частина цих обсягів закуповувалася за високими цінами.

За даними Куюна, середня митна вартість дизельного пального протягом перших трьох тижнів червня становила близько 1223 доларів за тонну, або приблизно 70,5 грн/л на кордоні.

З урахуванням доставки, витрат на збут та податкових платежів собівартість такого ресурсу на АЗС наближається до 77 грн/л. Саме тому оператори, які реалізують пальне із запасів, сформованих навесні за вищими цінами, не завжди можуть оперативно знижувати роздрібні ціни.

Для порівняння, середня ціна дизельного пального на українських АЗС станом на 22 червня становила близько 78,5 грн/л.

Війна продовжує впливати на ціни

Окремим фактором, який впливає на економіку мереж АЗС, залишаються втрати від російських атак. За словами Куюна, одна з великих мереж нещодавно втратила нафтобазу з пальним на суму близько 1,5 млн доларів, а оператори в прифронтових регіонах регулярно стикаються з пошкодженнями інфраструктури.

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Такі втрати також враховуються у витратах компаній і впливають на формування роздрібних цін.

Що буде з цінами далі

Раніше директор консалтингової групи "А-95" зазначав, що потенціал для подальшого зниження цін на дизельне пальне ще не вичерпаний.

Водночас, як наголошує експерт, оцінювати ринок лише через світові котирування нафти неправильно. На кінцеву ціну впливають запаси, закуплені за старими цінами, логістика, витрати мереж та наслідки війни для паливної інфраструктури.

"За того рівня конкуренції, кількості заправних станцій, джерел постачання та логістичних можливостей у такого ринку немає шансів працювати за якимись іншими правилами, крім ринкових", — підсумував Куюн.

Тим часом у РФ назріває нова криза. Там літаки почали заправляти бензином для авто.