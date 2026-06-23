Ціни на пальне: експерт сказав, скільки насправді зараз мають коштувати бензин і дизель

Бензин і дизельне пальне в Україні мають подешевшати. За оцінкою енергетичного експерта Юрія Корольчука, справедлива ціна на пальне вже зараз мала б становити 65–70 грн за літр.

Про це експерт заявив в інтерв’ю шоу “Суперпозиція”.

За його словами, нинішні ціни залишаються завищеними через спекулятивні фактори, хоча тенденція до зниження вже має проявлятися.

“Ціна вже зараз, з врахуванням усіх ефектів спекуляцій, які, на жаль, залишаються, повинна знижуватися”, — зазначив експерт.

Корольчук пояснив, що частину потенційного здешевлення вже нівелювала девальвація гривні. За його словами, через це українці не побачать зниження приблизно на 5 грн за літр, однак ціни все одно можуть повернутися до рівня січня з урахуванням цього коригування.

Експерт навів приклад, що за нинішньої середньої вартості близько 80 грн за літр дизеля та 74 грн за літр бензину реальна середня ціна дизельного пального вже мала б становити близько 70 грн. Для окремих споживачів вона могла б бути навіть на рівні 66–67 грн залежно від мережі та умов продажу.

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За словами Корольчука, бензин також мав би коштувати в межах 65–70 грн за літр з урахуванням акцизів, витрат на виробництво та доставку пального. Він наголосив, що така ціна, на його думку, мала б діяти вже зараз.

Раніше енергетичний експерт і директор “Консалтингової групи А-95” Сергій Куюн повідомив про запровадження в Україні нового стандарту бензину Е10 із вмістом біоетанолу від 7% і більше. Він також розповів, яких змін варто очікувати українським водіям після переходу на нове пальне.

Варто зазначити, що останніми днями ціни на пальне в Україні поступово знижуються, незважаючи на запровадження нового стандарту бензину.