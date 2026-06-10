Чи зміняться ціни на пальне після запровадження Е10? Експерт пояснив, що чекає на українських водіїв від 1 липня.

Від 1 липня на АЗС України запровадять новий стандарт бензину Е10, що означає вміст біоетанолу 7% і вище. Про це сказав енергетичний експерт і керівник "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

Нових позначок E5 та B7 не буде. За словами експерта, з 1 липня в Україні запроваджується лише новий стандарт бензину Е10, тоді як жодних нових позначень Е5 чи В7 на заправках не вводять.

Що зміниться з 1 липня на АЗС

Куюн пояснив, що Е10 означає бензин із підвищеним вмістом біоетанолу — понад 7%.

"Увага, ніякого Е5 та В7 не буде. Запроваджується лише новий стандарт бензину Е10. Про біодизель наразі взагалі не йдеться", — наголосив експерт.

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Він також нагадав, що стандарт Е5 фактично був запроваджений ще у травні 2025 року, однак його повноцінне впровадження було відкладене через ризики дефіциту пального після руйнування Кременчуцького нафтопереробного заводу.

Чи підвищать ціни на бензин

За оцінками Куюна, бензин Е10 є дорожчим за традиційне пальне приблизно на 15-25 доларів за тонну.

Проте для кінцевого споживача це означає лише близько 50-75 коп. на літрі, тому суттєвого впливу на роздрібні ціни водії не відчують.

"На тлі цін близько 75 гривень за літр ніхто навіть не буде переглядати цінники через таке подорожчання", — зазначив експерт.

Чи вплине новий бензин на автомобілі

За словами фахівця, жодних змін у якості пального або роботі двигунів не очікується.

Різниця полягає лише в тому, що частину нафтохімічних компонентів замінить біоетанол рослинного походження.

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Куюн також вважає, що розширення використання біоетанолу допоможе скоротити імпорт бензину, підтримати український аграрний сектор та збільшити виробництво альтернативного пального.

Які ціни на АЗС 10 червня

Станом на 10 червня середня вартість бензину А-95 на українських АЗС становить близько 75,9 грн за літр, а дизельного пального — 84 грн за літр.

Серед найбільших мереж ціни виглядають так:

OKKO: А 95 — 78,90 грн; ДП — 86,90 грн;

WOG: А 95 — 78,90 грн; ДП — 86,90 грн;

SOCAR: А 95 — 78,90 грн; ДП — 87,90 грн;

UPG: А 95 — 74,90 грн; ДП — 81,90 грн;

"Укрнафта": А 95 — 74,90 грн; ДП — 82,90 грн;

БРСМ-Нафта: А 95 — 73,99 грн; ДП — 79,99 грн;

KLO: А 95 — 70,90 грн; ДП — 81,40 грн.

Зазначимо, що станніми днями ринок пального в Україні демонструє тенденцію до незначного зниження цін на пальне, попри впровадження нового стандарту бензину.