Изменятся ли цены на топливо после введения Е10? Эксперт объяснил, что ждет украинских водителей с 1 июля.

С 1 июля на АЗС Украины введут новый стандарт бензина Е10, что означает содержание биоэтанола 7% и выше. Об этом сказал энергетический эксперт и руководитель "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

Новых обозначений E5 и B7 не будет. По словам эксперта, с 1 июля в Украине вводится только новый стандарт бензина Е10, тогда как никаких новых обозначений Е5 или В7 на заправках не вводят.

Что изменится с 1 июля на АЗС

Куюн пояснил, что Е10 означает бензин с повышенным содержанием биоэтанола — более 7%.

"Внимание, никакого Е5 и В7 не будет. Вводится только новый стандарт бензина Е10. О биодизеле пока вообще речь не идет", — подчеркнул эксперт.

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Он также напомнил, что стандарт Е5 фактически был введен еще в мае 2025 года, однако его полноценное внедрение было отложено из-за рисков дефицита топлива после разрушения Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

Повысят ли цены на бензин

По оценкам Куюна, бензин Е10 дороже традиционного топлива примерно на 15-25 долларов за тонну.

Однако для конечного потребителя это означает лишь около 50-75 коп. на литре, поэтому существенного влияния на розничные цены водители не почувствуют.

"На фоне цен около 75 гривен за литр никто даже не будет пересматривать ценники из-за такого подорожания", — отметил эксперт.

Повлияет ли новый бензин на автомобили

По словам специалиста, никаких изменений в качестве топлива или работе двигателей не ожидается.

Разница заключается лишь в том, что часть нефтехимических компонентов заменит биоэтанол растительного происхождения.

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Куюн также считает, что расширение использования биоэтанола поможет сократить импорт бензина, поддержать украинский аграрный сектор и увеличить производство альтернативного топлива.

Какие цены на АЗС 10 июня

По состоянию на 10 июня средняя стоимость бензина А-95 на украинских АЗС составляет около 75,9 грн за литр, а дизельного топлива — 84 грн за литр.

Среди крупнейших сетей цены выглядят так:

OKKO: А 95 — 78,90 грн; ДП — 86,90 грн;

WOG: А 95 — 78,90 грн; ДТ — 86,90 грн;

SOCAR: А 95 — 78,90 грн; ДТ — 87,90 грн;

UPG: А 95 — 74,90 грн; ДТ — 81,90 грн;

"Укрнафта": А 95 — 74,90 грн; ДТ — 82,90 грн;

БРСМ-Нафта: А 95 — 73,99 грн; ДТ — 79,99 грн;

KLO: А 95 — 70,90 грн; ДТ — 81,40 грн.

Отметим, что на днях рынок топлива в Украине демонстрирует тенденцию к незначительному снижению цен на топливо, несмотря на внедрение нового стандарта бензина.