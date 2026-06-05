Эксперты прогнозируют новое падение цен на бензин и дизель в Украине

Украинские АЗС снижают цены на топливо на фоне падения нефтяных котировок и слабого спроса. Мониторинг стоимости бензина и дизтоплива 5 июня от Фокуса.

На украинских АЗС цены на бензин и дизель постепенно снижаются. По состоянию на утро 5 июня средняя стоимость большинства видов топлива уменьшилась, а эксперты топливного рынка ожидают дальнейшего удешевления по крайней мере еще в течение следующей недели.

Фокус проанализировал цены на топливо в Украине сегодня и представляет следующую среднюю стоимость топлива:

А-95 премиум стоит 79,36 грн/л, что свидетельствует о снижении на 0,41 грн от предыдущего периода;

А-95 стоит 75,82 грн/л (-0,05 грн);

А-92 — 69,72 грн/л (+0,03 грн);

Дизельное топливо — 85,39 грн/л (-0,03 грн);

Газ автомобильный — 46,39 грн/л (-0,02 грн).

Відео дня

Средняя цена бензина А-95 за последние дни снизилась от 75,87 до 75,82 грн за литр. Дешевеют также дизель и автогаз.

Цены в крупных сетях АЗС

WOG — А-95 Евро стоит 79,90 грн, ДТ Евро — 88,90 грн, Газ — 47,90 грн;

SOCAR — 79,99 грн, 88,99 грн, 47,99 грн;

"Укрнафта" — 74,90 грн, 85,90 грн, 45,90 грн;

ОККО — 79,90 грн, 88,90 грн, 88,90 грн, 47,90 грн.

Самое дорогое топливо сейчас продают премиальные сети WOG, SOCAR и ОККО. Более низкие ценники — у "Укрнафты" и дискаунтеров.

Цены на топливо в Украине пошли вниз Фото: Unsplash

Топливо дешевеет — сколько продержится тенденция

Главными причинами снижения стали падение мировых котировок на нефть, удешевление импортного ресурса и слабый спрос на внутреннем рынке.

Импортный паритет бензина А-95 за последнюю неделю упал на 7,09 грн за литр, до 66,44 грн/л. В то же время на рынке наблюдается так называемый "мертвый сезон": спрос низкий, а запасов топлива достаточно.

Энергоэксперт, основатель и генеральный директор группы компаний Prime Дмитрий Леушкин отмечает, что сейчас рынок настроен исключительно на дальнейшее удешевление.

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"Сейчас мы ожидаем только уменьшения цены, потому что накануне произошло снижение мировых котировок на фоне новостей о возможных договоренностях Ирана с США. Поэтому ожидаем очередные снижения цен. Как я говорил в предыдущих интервью, удешевление уже началось, мы увидели его в конце прошлой недели. Также прогнозирую дальнейшее снижение на этой и следующей неделе", — сказал эксперт.

По его словам, если на мировом рынке не произойдет новых потрясений, в ближайшее время украинские АЗС продолжат постепенно снижать цены на бензин и дизель.

Дизель может опуститься ниже 80 грн/л

Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн также прогнозирует дальнейшее удешевление дизеля.

По его словам, после резкого падения оптовых цен и котировок на мировых биржах дизельное топливо имеет потенциал подешеветь еще на 7–10 грн за литр.

"Надеюсь, что где-то через неделю мы будем иметь цену на дизель на колонках уже ниже 80 гривен за литр", — отметил Куюн.

Осенью рынок может снова развернуться

В то же время эксперты предупреждают, что нынешнее снижение цен может быть временным, ведь мировые запасы нефти истощаются рекордными темпами из-за военного конфликта на Ближнем Востоке и блокировки Ормузского пролива, а договоренности США с Ираном пока нет. Поэтому Дмитрий Леушкин считает, что август и сентябрь могут снова стать периодом подорожания топлива.

"Лучше бы ошибался, но, на мой взгляд, август и сентябрь будут дорогими по дизелю и бензину", — заявил он.

Сейчас же рынок остается в фазе снижения, а украинские водители постепенно видят более дешевые ценники на АЗС.

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