Эксперты прогнозируют новое падение цен на бензин и дизель в Украине
Украинские АЗС снижают цены на топливо на фоне падения нефтяных котировок и слабого спроса. Мониторинг стоимости бензина и дизтоплива 5 июня от Фокуса.
На украинских АЗС цены на бензин и дизель постепенно снижаются. По состоянию на утро 5 июня средняя стоимость большинства видов топлива уменьшилась, а эксперты топливного рынка ожидают дальнейшего удешевления по крайней мере еще в течение следующей недели.
Фокус проанализировал цены на топливо в Украине сегодня и представляет следующую среднюю стоимость топлива:
- А-95 премиум стоит 79,36 грн/л, что свидетельствует о снижении на 0,41 грн от предыдущего периода;
- А-95 стоит 75,82 грн/л (-0,05 грн);
- А-92 — 69,72 грн/л (+0,03 грн);
- Дизельное топливо — 85,39 грн/л (-0,03 грн);
- Газ автомобильный — 46,39 грн/л (-0,02 грн).
Средняя цена бензина А-95 за последние дни снизилась от 75,87 до 75,82 грн за литр. Дешевеют также дизель и автогаз.
Цены в крупных сетях АЗС
- WOG — А-95 Евро стоит 79,90 грн, ДТ Евро — 88,90 грн, Газ — 47,90 грн;
- SOCAR — 79,99 грн, 88,99 грн, 47,99 грн;
- "Укрнафта" — 74,90 грн, 85,90 грн, 45,90 грн;
- ОККО — 79,90 грн, 88,90 грн, 88,90 грн, 47,90 грн.
Самое дорогое топливо сейчас продают премиальные сети WOG, SOCAR и ОККО. Более низкие ценники — у "Укрнафты" и дискаунтеров.
Топливо дешевеет — сколько продержится тенденция
Главными причинами снижения стали падение мировых котировок на нефть, удешевление импортного ресурса и слабый спрос на внутреннем рынке.
Импортный паритет бензина А-95 за последнюю неделю упал на 7,09 грн за литр, до 66,44 грн/л. В то же время на рынке наблюдается так называемый "мертвый сезон": спрос низкий, а запасов топлива достаточно.
Энергоэксперт, основатель и генеральный директор группы компаний Prime Дмитрий Леушкин отмечает, что сейчас рынок настроен исключительно на дальнейшее удешевление.Важно
"Сейчас мы ожидаем только уменьшения цены, потому что накануне произошло снижение мировых котировок на фоне новостей о возможных договоренностях Ирана с США. Поэтому ожидаем очередные снижения цен. Как я говорил в предыдущих интервью, удешевление уже началось, мы увидели его в конце прошлой недели. Также прогнозирую дальнейшее снижение на этой и следующей неделе", — сказал эксперт.
По его словам, если на мировом рынке не произойдет новых потрясений, в ближайшее время украинские АЗС продолжат постепенно снижать цены на бензин и дизель.
Дизель может опуститься ниже 80 грн/л
Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн также прогнозирует дальнейшее удешевление дизеля.
По его словам, после резкого падения оптовых цен и котировок на мировых биржах дизельное топливо имеет потенциал подешеветь еще на 7–10 грн за литр.
"Надеюсь, что где-то через неделю мы будем иметь цену на дизель на колонках уже ниже 80 гривен за литр", — отметил Куюн.
Осенью рынок может снова развернуться
В то же время эксперты предупреждают, что нынешнее снижение цен может быть временным, ведь мировые запасы нефти истощаются рекордными темпами из-за военного конфликта на Ближнем Востоке и блокировки Ормузского пролива, а договоренности США с Ираном пока нет. Поэтому Дмитрий Леушкин считает, что август и сентябрь могут снова стать периодом подорожания топлива.
"Лучше бы ошибался, но, на мой взгляд, август и сентябрь будут дорогими по дизелю и бензину", — заявил он.
Сейчас же рынок остается в фазе снижения, а украинские водители постепенно видят более дешевые ценники на АЗС.
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