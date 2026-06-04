Цены на нефть резко выросли: как отреагировали украинские АЗС 4 июня

Мировые цены на нефть пошли вверх. Brent в начале июня демонстрирует максимум за два месяца. Относительно ситуации с топливом в Украине, Фокус проанализировал цены на АЗС.

Третьи сутки подряд цены на топливо на украинских АЗС остаются почти без изменений. По состоянию на 4 июня 2026 года на рынке сохраняется относительная стабильность, а колебания стоимости топлива составляют лишь несколько копеек.

Больше всего за сутки подешевело дизельное топливо. На дизель в среднем снизили цену на 10 коп. за литр. Также незначительно снизилась цена на автогаз и бензин А-95.

Цены на топливо в Украине 4 июня следующие:

бензин А-95 премиум — 79,94 грн/л (+1 коп.);

бензин А-95 — 75,96 грн/л (-2 коп.);

бензин А-92 — 69,72 грн/л (+1 коп.);

дизельное топливо — 85,44 грн/л (-10 коп.);

автогаз — 46,42 грн/л (-3 коп.).

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Эксперты отмечают, что рынок сейчас находится в фазе контролируемой стабильности. Несмотря на колебания нефтяных котировок и валютного курса, операторы АЗС пока не спешат существенно пересматривать цены.

Цены на нефть в мире выросли Фото: Скриншот

Мировые цены на нефть 4 июня

Между тем мировые цены на нефть 4 июня 2026 года резко пошли вверх. Значительно подорожали эталонные марки Brent и WTI. За сутки прибавили 6%.

Нефть Brent поднялась до 98,30 доллара за баррель (+4,45 доллара или 4,75% за день).

Американская WTI выросла еще заметнее — до 96,29 доллара за баррель (+5,21 доллара или +5,72%).

Это самые высокие показатели для Brent с апреля 2026 года. Тогда, после решения Ирана открыть Ормузский пролив, нефть подешевела почти на 12%. на фоне обострения ситуации вокруг Ирана, котировки кратковременно превышали 115 долларов за баррель.

В то же время российская нефть Urals, по данным Минфина, подорожала лишь незначительно — до 86,94 доллара за баррель (+0,20%). Она и в дальнейшем торгуется на 20-25% дешевле мировых эталонов из-за санкционного давления и ограничений на экспорт.

В течение последних месяцев нефтяной рынок переживает существенные колебания. В начале апреля Brent стоила около 93-95 долларов за баррель, а уже 29 апреля цена прыгнула до 115,43 доллара — максимума с начала конфликта вокруг Ирана.

В мае рынок частично успокоился, и котировки вернулись к диапазону 90-95 долларов, однако в начале июня снова начался рост.