Цены на нефть в очередной раз выросли: рынок не верит в соглашение США и Ирана, — Bloomberg

Цены на нефть на мировом рынке поднялись с шестинедельного минимума после неопределенности относительно заключения мирного соглашения между США и Ираном. Сейчас нефть марки Brent продается за 93 доллара за баррель после того, как в пятницу цена была самой низкой с середины апреля.

Эта цена стала реакцией на переговоры между США и Ираном, которые продолжались в течение выходных. Об этом сообщает издание Bloomberg.

"В течение выходных США и Иран обменивались сообщениями, стремясь внести изменения в проект соглашения, которое бы продолжило перемирие и открыло Ормузский пролив, но было непонятно, достигли ли стороны значительного прогресса", — отметили в материале.

Перед этим на рынке произошел определенный оптимизм после того, как был восстановлен проход энергоносителей через Ормузский пролив. Однако переговоры по заключению полноценного мирного соглашения зашли в тупик, в результате чего цена снова выросла.

"Цена нефти марки Brent все еще выше более чем на четверть от уровня на момент начала войны в конце февраля, поскольку почти полное закрытие этого важного водного пути вызывает беспрецедентные потрясения на нефтяных рынках", — пояснили в издании.

По мнению экономиста из региона Ближнего Востока и Северной Африки Хамзе Аль Гааода, ни Иран, ни США не готовы пойти на уступки и отступить от своих "красных линий" для заключения сделки.

В то же время он прогнозирует, что цена на нефть на рынках будет колебаться в зависимости от новостей.

При этом президент США Дональд Трамп в дальнейшем требует, чтобы Иран отказался от ядерного оружия.

"Трамп не высказывался по поводу Ирана со времени заседания в оперативном центре Белого дома в пятницу, во время которого он заявил, что планирует объявить о договоренности о продлении действующего перемирия с Ираном на 60 дней. В заметке в соцсетях, опубликованной ранее в тот же день, он повторил свои требования, в частности о том, чтобы Иран приостановил свою ядерную программу и полностью вернул проливу его прежний статус свободного международного водного пути", — пишет Bloomberg.

В то же время издание, связанное с Корпусом стражей исламской революции сообщило, что сейчас ведутся переговоры, во время которых каждая сторона вносит свои поправки в проект мирного соглашения. В то же время там предупредили, что и Вашингтон, и Тегеран могут отклонить изменения, что приведет к полной отмене соглашения.

При этом главный инвестиционный директор компании Karobaar Capital LP Харис Хуршид отмечает, что рынок пока не учитывает в своих ценах возможный мир, а "учитывает меньшую вероятность худшего сценария".

