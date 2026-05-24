60 дней без войны: на каких условиях Иран готов открыть Ормузский пролив

США и Иран приблизились к заключению масштабного соглашения о восстановлении судоходства в Ормузском проливе и частичном ослаблении санкций. Стороны уже согласовали проект меморандума, который предусматривает 60-дневное продление режима прекращения огня.

По словам американского чиновника, соглашение, которое США и Иран могут скоро подписать, предусматривает 60-дневное продление прекращения огня, в течение которого Ормузский пролив будет снова открыт, Иран сможет свободно продавать нефть, а также будут проведены переговоры по ограничению ядерной программы Ирана, сообщает Axios.

Соглашение позволит избежать эскалации войны и уменьшит давление на мировые поставки нефти. Однако непонятно, приведет ли оно к долгосрочному мирному соглашению, которое также учтет ядерные требования президента Трампа. И Трамп, и посредники намекнули, что соглашение может быть объявлено в воскресенье, хотя оно еще не окончательно согласовано и все еще может "развалиться".

Американский чиновник предоставил подробное изложение проекта в его нынешнем виде, значительная часть которого была подтверждена другими источниками, близкими к переговорам. Эти детали не были подтверждены иранской стороной, хотя Тегеран также отметил, что соглашение близко к заключению.

Обе стороны подпишут меморандум о взаимопонимании, который будет действовать 60 дней и может быть продлен по взаимному согласию. В течение 60-дневного периода Ормузский пролив будет открыт без платы за проезд, а Иран согласится снять мины, установленные в проливе, чтобы позволить судам свободно проходить. В обмен на это США снимут блокаду с иранских портов и опубликуют некоторые исключения из санкций, чтобы позволить Ирану свободно продавать нефть.

Американский чиновник признал, что это будет благом для экономики Ирана, но сказал, что это также значительно облегчит ситуацию на мировом рынке нефти. Американский чиновник заявил, что чем быстрее иранцы очистят от мин и позволят возобновить судоходство, тем быстрее будет снята блокада. Чиновник заявил, что ключевым принципом Трампа в соглашении является "облегчение за выполнение".

Иранская программа обогащения урана

Иран хотел немедленного размораживания средств и постоянной отмены санкций, но американская сторона заявила, что это произойдет только после того, как будут сделаны ощутимые уступки. Проект меморандума о взаимопонимании включает обязательства Ирана никогда не стремиться к получению ядерного оружия и вести переговоры о приостановлении его программы обогащения урана и вывозе запасов высокообогащенного урана.

Иран через посредников дал США устные обязательства по объему уступок, на которые он готов пойти относительно приостановления обогащения и отказа от ядерного материала. США согласятся вести переговоры об отмене санкций и размораживании иранских средств в течение 60-дневного периода, хотя эти шаги будут реализованы только в рамках окончательного соглашения.

Американские войска, мобилизованные в последние месяцы, будут оставаться в регионе в течение 60-дневного периода и выведутся только при условии достижения окончательного соглашения. В проекте Меморандума о взаимопонимании также четко указано, что война между Израилем и Хезболлой в Ливане закончится.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил обеспокоенность относительно этого условия во время телефонного разговора с Трампом в субботу, сообщил израильский чиновник. Он также выразил обеспокоенность относительно других аспектов соглашения.

Это не будет "односторонним прекращением огня", и если "Хезболла" попытается перевооружиться или спровоцировать нападения, Израилю будет разрешено принять меры, чтобы предотвратить это.

Президент Трамп в субботу во время телефонной конференции проконсультировался с несколькими арабскими и мусульманскими лидерами относительно соглашения, и все они заявили, что поддерживают его. Среди них был и президент ОАЭ Мухаммед бин Заид. Также в разговоре присутствовали лидеры Саудовской Аравии, Катара, Египта, Турции и Пакистана, которые участвовали в посреднических усилиях. Пакистанцы были главным посредником во главе с фельдмаршалом Асимом Муниро, который находился в Тегеране в пятницу и субботу, пытаясь заключить соглашение.

Напомним, что цены на нефть в мире начали расти из-за сомнений инвесторов относительно быстрого прорыва в переговорах между США и Ираном. Аналитики опасались, что затягивание договоренностей может повлиять на поставки нефти через Ормузский пролив.

