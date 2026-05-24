60 днів без війни: на яких умовах Іран готовий відкрити Ормузьку протоку

США та Іран наблизилися до укладення масштабної угоди про відновлення судноплавства в Ормузькій протоці та часткове послаблення санкцій. Сторони вже погодили проєкт меморандуму, який передбачає 60-денне продовження режиму припинення вогню.

За словами американського чиновника, угода, яку США та Іран можуть скоро підписати, передбачає 60-денне продовження припинення вогню, протягом якого Ормузька протока буде знову відкрита, Іран зможе вільно продавати нафту, а також будуть проведені переговори щодо обмеження ядерної програми Ірану, повідомляє Axios.

Угода дозволить уникнути ескалації війни та зменшить тиск на світові постачання нафти. Однак незрозуміло, чи призведе вона до довгострокової мирної угоди, яка також врахує ядерні вимоги президента Трампа. І Трамп, і посередники натякнули, що угода може бути оголошена в неділю, хоча вона ще не остаточно узгоджена і все ще може "розвалитися".

Американський чиновник надав детальний виклад проекту в його нинішньому вигляді, значну частину якого було підтверджено іншими джерелами, близькими до переговорів. Ці деталі не були підтверджені іранською стороною, хоча Тегеран також зазначив, що угода близька до укладення.

Обидві сторони підпишуть меморандум про взаєморозуміння, який діятиме 60 днів і може бути продовжений за взаємною згодою. Протягом 60-денного періоду Ормузька протока буде відкрита без плати за проїзд, а Іран погодиться зняти міни, встановлені в протоці, щоб дозволити суднам вільно проходити. В обмін на це США знімуть блокаду з іранських портів і опублікують деякі винятки з санкцій, щоб дозволити Ірану вільно продавати нафту.

Американський чиновник визнав, що це буде благом для економіки Ірану, але сказав, що це також значно полегшить ситуацію на світовому ринку нафти. Американський чиновник заявив, що чим швидше іранці очищать від мін і дозволять відновити судноплавство, тим швидше буде знято блокаду. Чиновник заявив, що ключовим принципом Трампа в угоді є "полегшення за виконання".

Іранська програма збагачення урану

Іран хотів негайного розмороження коштів та постійного скасування санкцій, але американська сторона заявила, що це станеться лише після того, як будуть зроблені відчутні поступки. Проект меморандуму про взаєморозуміння включає зобов'язання Ірану ніколи не прагнути до отримання ядерної зброї та вести переговори щодо призупинення його програми збагачення урану і вивезення запасів високозбагаченого урану.

Іран через посередників дав США усні зобов'язання щодо обсягу поступок, на які він готовий піти щодо призупинення збагачення та відмови від ядерного матеріалу. США погодяться вести переговори щодо скасування санкцій та розморожування іранських коштів протягом 60-денного періоду, хоча ці кроки будуть реалізовані лише в рамках остаточної угоди.

Американські війська, мобілізовані в останні місяці, залишатимуться в регіоні протягом 60-денного періоду та виведуться лише за умови досягнення остаточної угоди. У проекті Меморандуму про взаєморозуміння також чітко зазначено, що війна між Ізраїлем та Хезболлою в Лівані закінчиться.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу висловив стурбованість щодо цієї умови під час телефонної розмови з Трампом у суботу, повідомив ізраїльський чиновник. Він також висловив стурбованість щодо інших аспектів угоди.

Це не буде "одностороннім припиненням вогню", і якщо "Хезболла" спробує переозброїтися або спровокувати напади, Ізраїлю буде дозволено вжити заходів, щоб запобігти цьому.

Президент Трамп у суботу під час телефонної конференції проконсультувався з кількома арабськими та мусульманськими лідерами щодо угоди, і всі вони заявили, що підтримують її. Серед них був і президент ОАЕ Мухаммед бін Заїд. Також у розмові були присутні лідери Саудівської Аравії, Катару, Єгипту, Туреччини та Пакистану, які брали участь у посередницьких зусиллях. Пакистанці були головним посередником на чолі з фельдмаршалом Асімом Муніро , який перебував у Тегерані в п'ятницю та суботу, намагаючись укласти угоду.

